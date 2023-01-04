Haberler Fenerbahçe Nihat Kahveci Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesini yorumladı! "Jesus'un konuşmaları yayınlansın"

Nihat Kahveci Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesini yorumladı! "Jesus'un konuşmaları yayınlansın"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Milli Futbol Takımı'nın ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Antalyaspor - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte Kahveci'nin Antalyaspor - Fenerbahçe maçı yorumları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 11:48
Nihat Kahveci Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesini yorumladı! "Jesus'un konuşmaları yayınlansın"

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.

Nihat Kahveci Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesini yorumladı! "Jesus'un konuşmaları yayınlansın"

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi kaydetti.

Nihat Kahveci Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesini yorumladı! "Jesus'un konuşmaları yayınlansın"

Ev sahibi ekibin tek golü ise Haji Wright'tan geldi.

Nihat Kahveci Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesini yorumladı! "Jesus'un konuşmaları yayınlansın"

"İLK YARI ANTALYASPOR, İKİNCİ YARI FENERBAHÇE GALİBİYETİ HAK ETTİ"

"İlk yarı Antalyaspor, ikinci yarıda Fenerbahçe galibiyeti hak etti.

Nihat Kahveci Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesini yorumladı! "Jesus'un konuşmaları yayınlansın"

Fenerbahçe ikinci yarıdaki oyunu neden ilk yarıya taşıyamadı o tartışılır.

Nihat Kahveci Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesini yorumladı! "Jesus'un konuşmaları yayınlansın"

"Fenerbahçeli taraftarlar ilk yarıdaki oyuna bakınca 'biz haftasonu ne yapacağız?' dedi, ikinci yarıya bakınca 'işte bizim takım bu' dedi.

Nihat Kahveci Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesini yorumladı! "Jesus'un konuşmaları yayınlansın"

"FENERBAHÇE İLK YARI KÖTÜ DİYORUZ AMA..."

"Fenerbahçe ilk yarıda kötü diyoruz ama 2 topu direkten döndü.

Nihat Kahveci Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesini yorumladı! "Jesus'un konuşmaları yayınlansın"

King üst direkten dönen topu o kadar çabuk dönüp şut attı ki, Serdar'ın kafası da öyle.

Nihat Kahveci Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesini yorumladı! "Jesus'un konuşmaları yayınlansın"

Ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir takım Fenerbahçe çünkü yıldızlar topluluğu."

Nihat Kahveci Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesini yorumladı! "Jesus'un konuşmaları yayınlansın"

"MAÇIN KIRILMA ANI..."

"Maçın kırılma anı 14'te Wright golü attı, 19'da Bünyamin arka direkte tereddüt etti.

Nihat Kahveci Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesini yorumladı! "Jesus'un konuşmaları yayınlansın"

2-0'ı bulsa Antalyaspor, Fenerbahçe belki daha zor çevirirdi belki de çeviremezdi.

Nihat Kahveci Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesini yorumladı! "Jesus'un konuşmaları yayınlansın"

Belki berabere biterdi, Antalyaspor belki 3'ü aramaya daha çok giderdi."

Nihat Kahveci Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesini yorumladı! "Jesus'un konuşmaları yayınlansın"

"FENERBAHÇE JESUS'UN KONUŞMALARINI YAYINLASIN"

"VAR kayıtlarının bile bu kadar açık şekilde verildiği bir ortamda Jesus devre arasında futbolcularıyla ne konuşuyor ben görmek istiyorum.

Nihat Kahveci Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesini yorumladı! "Jesus'un konuşmaları yayınlansın"

Fenerbahçe yayınlasın devre arası konuşmasını Jesus'un.

Nihat Kahveci Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesini yorumladı! "Jesus'un konuşmaları yayınlansın"

Ne oldu çünkü? İlk yarı siyah, ikinci yarı beyaz.

Nihat Kahveci Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesini yorumladı! "Jesus'un konuşmaları yayınlansın"

Emre uçuyor, King şutunu çekiyor. Jesus ne yaptı devre arasında, Ali Koç'a sesleniyorum."

Nihat Kahveci Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesini yorumladı! "Jesus'un konuşmaları yayınlansın"

"HER TAKIM FENERBAHÇE'YE KARŞI ÇOK CİDDİ"

"Antalyaspor çok diri ve istekliydi, ilk yarıda Fenerbahçe'yi durdurdu.

Nihat Kahveci Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesini yorumladı! "Jesus'un konuşmaları yayınlansın"

Her takım Fenerbahçe'ye karşı inanılmaz ciddi oynuyor. Buna alıştık.

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