Nihat Kahveci Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesini yorumladı! "Jesus'un konuşmaları yayınlansın"

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi kaydetti.
Ev sahibi ekibin tek golü ise Haji Wright'tan geldi.
Kırmızı beyazlılar ligde oynadığı son 3 maçından yenilgi ile ayrılırken, Fenerbahçe ise son 2 lig maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.
A Milli Takım'ın ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Nihat Kahveci, Antalyaspor - Fenerbahçe maçını TRT Spor'da değerlendirdi.
İşte Kahveci'nin Antalyaspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili yorumları...
"İLK YARI ANTALYASPOR, İKİNCİ YARI FENERBAHÇE GALİBİYETİ HAK ETTİ"
"İlk yarı Antalyaspor, ikinci yarıda Fenerbahçe galibiyeti hak etti.
Fenerbahçe ikinci yarıdaki oyunu neden ilk yarıya taşıyamadı o tartışılır.
"Fenerbahçeli taraftarlar ilk yarıdaki oyuna bakınca 'biz haftasonu ne yapacağız?' dedi, ikinci yarıya bakınca 'işte bizim takım bu' dedi.
"FENERBAHÇE İLK YARI KÖTÜ DİYORUZ AMA..."
"Fenerbahçe ilk yarıda kötü diyoruz ama 2 topu direkten döndü.
King üst direkten dönen topu o kadar çabuk dönüp şut attı ki, Serdar'ın kafası da öyle.
Ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir takım Fenerbahçe çünkü yıldızlar topluluğu."
"MAÇIN KIRILMA ANI..."
"Maçın kırılma anı 14'te Wright golü attı, 19'da Bünyamin arka direkte tereddüt etti.
2-0'ı bulsa Antalyaspor, Fenerbahçe belki daha zor çevirirdi belki de çeviremezdi.
Belki berabere biterdi, Antalyaspor belki 3'ü aramaya daha çok giderdi."
"FENERBAHÇE JESUS'UN KONUŞMALARINI YAYINLASIN"
"VAR kayıtlarının bile bu kadar açık şekilde verildiği bir ortamda Jesus devre arasında futbolcularıyla ne konuşuyor ben görmek istiyorum.
Fenerbahçe yayınlasın devre arası konuşmasını Jesus'un.
Ne oldu çünkü? İlk yarı siyah, ikinci yarı beyaz.
Emre uçuyor, King şutunu çekiyor. Jesus ne yaptı devre arasında, Ali Koç'a sesleniyorum."
"HER TAKIM FENERBAHÇE'YE KARŞI ÇOK CİDDİ"
"Antalyaspor çok diri ve istekliydi, ilk yarıda Fenerbahçe'yi durdurdu.
Her takım Fenerbahçe'ye karşı inanılmaz ciddi oynuyor. Buna alıştık.
Artık uzatmalarda da oyun uzuyor maç 110'a kadar gidiyor. Bu kadar diri kalmak da çok zor"