Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray derbisini hangi hakem neredeyse belli oldu! O detay...

Fenerbahçe Galatasaray derbisini hangi hakem neredeyse belli oldu! O detay...

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanacak. Ülker Stadı'nda Fenerbahçe, Galatasaray'ı ligin 18. haftasında konuk edecek. Bu dev derbi öncesinde, çok konuşulan hakem atamalarına ilişkin önemli bir ayrıntı yakalandı. TFF, 17. haftanın hakemlerini açıklarken, o isme maç vermemesi dikkat çekti. İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 'olası' hakemi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 09:15
Fenerbahçe Galatasaray derbisini hangi hakem neredeyse belli oldu! O detay...

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri Pazartesi günü açıklandı...

Fenerbahçe Galatasaray derbisini hangi hakem neredeyse belli oldu! O detay...

Sivasspor-Galatasaray mücadelesinin orta hakemi Erkan Özdamar'a maç verilmedi.

Fenerbahçe Galatasaray derbisini hangi hakem neredeyse belli oldu! O detay...

VAR hakemi Özgüç Türkalp'in de görev almaması bekleniyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisini hangi hakem neredeyse belli oldu! O detay...

Sarı-Kırmızılılar'ın Çarşamba günü oynayacağı Ankaragücü maçına ise Zorbay Küçük atandı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisini hangi hakem neredeyse belli oldu! O detay...

Geçen sezon 18 Aralık 2021'de oynanan G.Saray Başakşehir maçından sonra Küçük, ilk kez Sarı-Kırmızılılar'ın bir karşılaşmasında düdük çalacak.

Fenerbahçe Galatasaray derbisini hangi hakem neredeyse belli oldu! O detay...

Küçük'ün o maçtan sonra Kerem Aktürkoğlu'na 'yalancı', Arda Turan'a ise 'bana krampon mu atacaksın' dediği iki futbolcu tarafından açıklanmıştı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisini hangi hakem neredeyse belli oldu! O detay...

PALABIYIK SÜRPRİZİ
MHK'nin Zorbay Küçük dışındaki sürprizi ise Ali Palabıyık oldu.

Fenerbahçe Galatasaray derbisini hangi hakem neredeyse belli oldu! O detay...

23 Ekim'deki G.Saray-Alanya maçında verdiği hatalı kararlar sonrasında kızağa çekilen ve 'artık maç verilmeyecek' denilen Palabıyık, Trabzonspor-Giresunspor karşılaşmasında görevlendi.

Fenerbahçe Galatasaray derbisini hangi hakem neredeyse belli oldu! O detay...

Gaziantep FK - Beşiktaş maçında N'Koudou'yu atmayan Atilla Karaoğlan bu hafta da maç alamadı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisini hangi hakem neredeyse belli oldu! O detay...

SADECE MELER KALDI
Akşam'ın haberine göre, 8 Ocak'taki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde ise Halil Umut Meler'e ligde bu hafta görev verilmedi.

Fenerbahçe Galatasaray derbisini hangi hakem neredeyse belli oldu! O detay...

MHK'nin bu atamalar sonrasında hafta sonu oynanacak olan dev mücadeleye Meler'i ataması neredeyse kesinleşti.

Fenerbahçe Galatasaray derbisini hangi hakem neredeyse belli oldu! O detay...

Çünkü derbi için adı geçen Abdulkadir Bitigen ile Mete Kalkavan bu hafta maç yönetecek.

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