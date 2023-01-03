Fenerbahçe Galatasaray derbisini hangi hakem neredeyse belli oldu! O detay...

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri Pazartesi günü açıklandı...
Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri Pazartesi günü açıklandı...
Sivasspor-Galatasaray mücadelesinin orta hakemi Erkan Özdamar'a maç verilmedi.
VAR hakemi Özgüç Türkalp'in de görev almaması bekleniyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın Çarşamba günü oynayacağı Ankaragücü maçına ise Zorbay Küçük atandı.
Geçen sezon 18 Aralık 2021'de oynanan G.Saray Başakşehir maçından sonra Küçük, ilk kez Sarı-Kırmızılılar'ın bir karşılaşmasında düdük çalacak.
Küçük'ün o maçtan sonra Kerem Aktürkoğlu'na 'yalancı', Arda Turan'a ise 'bana krampon mu atacaksın' dediği iki futbolcu tarafından açıklanmıştı.
PALABIYIK SÜRPRİZİ
MHK'nin Zorbay Küçük dışındaki sürprizi ise Ali Palabıyık oldu.
23 Ekim'deki G.Saray-Alanya maçında verdiği hatalı kararlar sonrasında kızağa çekilen ve 'artık maç verilmeyecek' denilen Palabıyık, Trabzonspor-Giresunspor karşılaşmasında görevlendi.
Gaziantep FK - Beşiktaş maçında N'Koudou'yu atmayan Atilla Karaoğlan bu hafta da maç alamadı.
SADECE MELER KALDI
Akşam'ın haberine göre, 8 Ocak'taki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde ise Halil Umut Meler'e ligde bu hafta görev verilmedi.
MHK'nin bu atamalar sonrasında hafta sonu oynanacak olan dev mücadeleye Meler'i ataması neredeyse kesinleşti.
Çünkü derbi için adı geçen Abdulkadir Bitigen ile Mete Kalkavan bu hafta maç yönetecek.
İŞTE FENERBAHÇE ÖNÜMÜZDEKİ 5 MAÇI
Antalyaspor - Fenerbahçe
Gaziantep FK - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Rizespor (ZTK)
Ümraniyespor - Fenerbahçe
İŞTE GALATASARAY'IN ÖNÜMÜZDEKİ 5 MAÇI
Galatasaray - Ankaragücü
Galatasaray - Hatayspor
Alanyaspor - Galatasaray (ZTK)
Galatasaray - Antalyaspor