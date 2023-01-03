Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den ara transferde golcü planı! Jorge Jesus'un gözdesi...

Fenerbahçe'den ara transferde golcü planı! Jorge Jesus'un gözdesi...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de santrfor transferi için yoğun mesai harcanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri üzerine çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Güney Koreli yıldız Gue-Sung Cho'nun peşine düştü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 06:50
Fenerbahçe'den ara transferde golcü planı! Jorge Jesus'un gözdesi...

Fenerbahçe, 17. haftada Antalyaspor deplasmanına çıkacak.

Fenerbahçe'den ara transferde golcü planı! Jorge Jesus'un gözdesi...

Sarı-lacivertli ekip karşılaşmayı kazanıp Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek

Fenerbahçe'den ara transferde golcü planı! Jorge Jesus'un gözdesi...

Böylelikle liderlik koltuğuna tekrar oturacak.

Fenerbahçe'den ara transferde golcü planı! Jorge Jesus'un gözdesi...

Bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'den ara transferde golcü planı! Jorge Jesus'un gözdesi...

Teknik direktör Jorge Jesus, takıma devre arası için takviye istedi.

Fenerbahçe'den ara transferde golcü planı! Jorge Jesus'un gözdesi...

Portekizli çalıştırıcı yönetimden özellikle golcü bir isim istedi.

Fenerbahçe'den ara transferde golcü planı! Jorge Jesus'un gözdesi...

Sarı-Lacivertliler'in gözü ise Güney Kore pazarında.

Fenerbahçe'den ara transferde golcü planı! Jorge Jesus'un gözdesi...

Kanarya, Jorge Jesus'un Dünya Kupası'nda izleyip çok beğendiği Güney Koreli santrfor Gue-Sung Cho için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'den ara transferde golcü planı! Jorge Jesus'un gözdesi...

Oyuncu müthiş süratiyle biliniyor.

Fenerbahçe'den ara transferde golcü planı! Jorge Jesus'un gözdesi...

Fenerbahçe, 24 yaşındaki golcünün kulübü Jeonbuk ile masaya oturacak.

Fenerbahçe'den ara transferde golcü planı! Jorge Jesus'un gözdesi...

Sarı-lacivertli yönetim, futbolcuyu kadroya katmayı düşünüyor.

Fenerbahçe'den ara transferde golcü planı! Jorge Jesus'un gözdesi...

Dortmund ve Celtic de Cho'yu ara transferde kadroya katmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'den ara transferde golcü planı! Jorge Jesus'un gözdesi...

Güney Koreli oyuncu, Jeonbuk Hyundai Motors ile 45 maça çıktı.

Fenerbahçe'den ara transferde golcü planı! Jorge Jesus'un gözdesi...

Bu mücadelelerde 16 gol kaydetti.

Fenerbahçe'den ara transferde golcü planı! Jorge Jesus'un gözdesi...

Ayrıca takımına 7 asistlik katkı sağladı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin rakibi Manchester United! İki golcüden biri...
F.Bahçe'de Jesus paniği! Menajerinden randevu alındı
En düşük ve en yüksek hemşire maaşı 2023!
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Son dakika polis, komiser, başkomiser maaşı 2023!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Jesus paniği! Menajerinden randevu alındı F.Bahçe'de Jesus paniği! Menajerinden randevu alındı 01:03
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:02
Ronaldo'nun sözleşmesinde Devler Ligi maddesi! Ronaldo'nun sözleşmesinde Devler Ligi maddesi! 00:55
Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor 00:55
Resmi açıklama geldi! Ozan Tufan ve Doğukan Sinik... Resmi açıklama geldi! Ozan Tufan ve Doğukan Sinik... 00:54
G.Saray'da Ozan Kabak hatası yapılmayacak! Yeni sözleşme... G.Saray'da Ozan Kabak hatası yapılmayacak! Yeni sözleşme... 00:54
Daha Eski
Fırtına'ya genç yıldız adayı! Avcı onay verdi Fırtına'ya genç yıldız adayı! Avcı onay verdi 00:54
F.Bahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! F.Bahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! 00:53
Galatasaray Depay transferinde ciddi! Erden Timur... Galatasaray Depay transferinde ciddi! Erden Timur... 00:51
Jesus'un sistemi belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i Jesus'un sistemi belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i 00:51
G.Saray'da Icardi sevinci! G.Saray'da Icardi sevinci! 00:51
G.Saray maçı tekrar edilecek mi? TFF... G.Saray maçı tekrar edilecek mi? TFF... 00:50