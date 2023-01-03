Fenerbahçe'den ara transferde golcü planı! Jorge Jesus'un gözdesi...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'u evinde ağırladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'u evinde ağırladı.
Sarı-lacivertli ekip mücadeleden 4-0 galip ayrılan taraf oldu.
Ancak önceki 2 maçında da puan kaybeden Kanarya, liderliği Galatasaray'a bırakmıştı.
Fenerbahçe, 17. haftada Antalyaspor deplasmanına çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip karşılaşmayı kazanıp Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek
Böylelikle liderlik koltuğuna tekrar oturacak.
Bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor.
Teknik direktör Jorge Jesus, takıma devre arası için takviye istedi.
Portekizli çalıştırıcı yönetimden özellikle golcü bir isim istedi.
Sarı-Lacivertliler'in gözü ise Güney Kore pazarında.
Kanarya, Jorge Jesus'un Dünya Kupası'nda izleyip çok beğendiği Güney Koreli santrfor Gue-Sung Cho için düğmeye bastı.
Oyuncu müthiş süratiyle biliniyor.
Fenerbahçe, 24 yaşındaki golcünün kulübü Jeonbuk ile masaya oturacak.
Sarı-lacivertli yönetim, futbolcuyu kadroya katmayı düşünüyor.
Dortmund ve Celtic de Cho'yu ara transferde kadroya katmayı hedefliyor.
Güney Koreli oyuncu, Jeonbuk Hyundai Motors ile 45 maça çıktı.
Bu mücadelelerde 16 gol kaydetti.
Ayrıca takımına 7 asistlik katkı sağladı.
Oyuncu Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile dikkat çekti.
Özellikle grup aşamasındaki Gana maçında attığı 2 gol ile izleyenleri büyülemişti.