Osayi: Daha iyi olacağız

Kanarya'nın sağ beki Osayi Samuel, özellikle ikinci yarıda oynadıkları futbolu sezonun kalanına yaymaları gerektiğini söyledi. "Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diyen tecrübeli futbolcu "Serimizi geliştirerek devam ettirmek istiyoruz. Bunu da başaracak gücümüz var. Daha da iyi olacağız. Kendimize inanıyoruz. Taraftarımızın desteğini hissetsek yeter" diye konuştu.
Kanarya'nın sağ beki Osayi Samuel, özellikle ikinci yarıda oynadıkları futbolu sezonun kalanına yaymaları gerektiğini söyledi. "Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diyen tecrübeli futbolcu "Serimizi geliştirerek devam ettirmek istiyoruz. Bunu da başaracak gücümüz var. Daha da iyi olacağız. Kendimize inanıyoruz. Taraftarımızın desteğini hissetsek yeter" diye konuştu.