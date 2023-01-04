Real’den Hazard için yeşil ışık

Bir süredir gündemde olan Eden Hazard konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Gelen haberlere göre sarı lacivertlilerin, Real Madrid'e Belçikalı oyuncunun maaşının yarısının ödenmesi karşılığında kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi. İspanyol temsilcisinin de bu teklife olumlu baktığı kaydedildi. Önümüzdeki günlerde daha net gelişmeler bekleniyor.
Bir süredir gündemde olan Eden Hazard konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Gelen haberlere göre sarı lacivertlilerin, Real Madrid'e Belçikalı oyuncunun maaşının yarısının ödenmesi karşılığında kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi. İspanyol temsilcisinin de bu teklife olumlu baktığı kaydedildi. Önümüzdeki günlerde daha net gelişmeler bekleniyor.