Fenerbahçe'den Miha Zajc’a yeni sözleşme teklifi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor.
Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim yeni takviyeler yapmak için gün sayıyor.
Fenerbahçe'de yeni gelecek isimlerin yanı sıra takımda kalacaklarda netleşiyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor.
Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim yeni takviyeler yapmak için gün sayıyor.
Fenerbahçe'de yeni gelecek isimlerin yanı sıra takımda kalacaklarda netleşiyor.
Sarı lacivertli yönetim, Portekizli teknik adamın olumlu rapor verdiği isimlerle tekrar masaya oturmaya hazırlanıyor.
Görev verildiği zaman üstün performans sağlayan Miha Zajc bu isimlerin başında geliyor.
Sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusuyla görüşmeler sürüyor.
Yönetim, Sloven orta sahaya daha iyi şartlı yeni teklif sundu.
Zajc'ın vereceği yanıta göre hareket edilecek.
Başarılı oyuncu devam etmek istemezse bonservis geliri elde etmek için ocak ayında yolların ayrılması ihtimaller arasında.
28 yaşındaki Zajc ile İtalya'dan 2-3 takım ilgileniyor.
Fenerbahççe, 1.2 milyon Euro kazanan Miha Zajc'a yıllık 1.4 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat önerilecek.
Bu sezon fazla şans bulamayan Sloven oyuncu için 3 yıllık yeni sözleşme teklif edilecek.
28 yaşındaki orta saha ismi forma şansı verildiği zaman üstün performans gösteriyor.
Jesus bu sebeple Miha Zajc'ı kadroda tutmak istiyor.
Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 karşılaşmada süre aldı.
28 yaşındaki orta saha 2 gol attı.
1 de asist katkısı sağladı.
Miha Zajc'ın kontratı 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
Sloven orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.
Zajc, 2019 yılında 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle Empoli'den transfer edilmişti.