Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Miha Zajc’a yeni sözleşme teklifi!

Fenerbahçe'den Miha Zajc’a yeni sözleşme teklifi!

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kadroda kalacak isimlerde netleşiyor. İç transferde kalacak isimleri netleştiren sarı lacivertliler Miha Zajc'a yeni sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. (FB HABER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 10:16
Fenerbahçe'den Miha Zajc’a yeni sözleşme teklifi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Miha Zajc’a yeni sözleşme teklifi!

Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim yeni takviyeler yapmak için gün sayıyor.

Fenerbahçe'den Miha Zajc’a yeni sözleşme teklifi!

Fenerbahçe'de yeni gelecek isimlerin yanı sıra takımda kalacaklarda netleşiyor.

Fenerbahçe'den Miha Zajc’a yeni sözleşme teklifi!

Sarı lacivertli yönetim, Portekizli teknik adamın olumlu rapor verdiği isimlerle tekrar masaya oturmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den Miha Zajc’a yeni sözleşme teklifi!

Görev verildiği zaman üstün performans sağlayan Miha Zajc bu isimlerin başında geliyor.

Fenerbahçe'den Miha Zajc’a yeni sözleşme teklifi!

Sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusuyla görüşmeler sürüyor.

Fenerbahçe'den Miha Zajc’a yeni sözleşme teklifi!

Yönetim, Sloven orta sahaya daha iyi şartlı yeni teklif sundu.

Fenerbahçe'den Miha Zajc’a yeni sözleşme teklifi!

Zajc'ın vereceği yanıta göre hareket edilecek.

Fenerbahçe'den Miha Zajc’a yeni sözleşme teklifi!

Başarılı oyuncu devam etmek istemezse bonservis geliri elde etmek için ocak ayında yolların ayrılması ihtimaller arasında.

Fenerbahçe'den Miha Zajc’a yeni sözleşme teklifi!

28 yaşındaki Zajc ile İtalya'dan 2-3 takım ilgileniyor.

Fenerbahçe'den Miha Zajc’a yeni sözleşme teklifi!

Fenerbahççe, 1.2 milyon Euro kazanan Miha Zajc'a yıllık 1.4 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat önerilecek.

Fenerbahçe'den Miha Zajc’a yeni sözleşme teklifi!

Bu sezon fazla şans bulamayan Sloven oyuncu için 3 yıllık yeni sözleşme teklif edilecek.

Fenerbahçe'den Miha Zajc’a yeni sözleşme teklifi!

28 yaşındaki orta saha ismi forma şansı verildiği zaman üstün performans gösteriyor.

Fenerbahçe'den Miha Zajc’a yeni sözleşme teklifi!

Jesus bu sebeple Miha Zajc'ı kadroda tutmak istiyor.

Fenerbahçe'den Miha Zajc’a yeni sözleşme teklifi!

Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 karşılaşmada süre aldı.

Fenerbahçe'den Miha Zajc’a yeni sözleşme teklifi!

28 yaşındaki orta saha 2 gol attı.

Fenerbahçe'den Miha Zajc’a yeni sözleşme teklifi!

1 de asist katkısı sağladı.

Fenerbahçe'den Miha Zajc’a yeni sözleşme teklifi!

Miha Zajc'ın kontratı 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

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