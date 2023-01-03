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ANTALYASPOR FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE 📺 | FB maçı hangi kanalda? Saat kaçta oynanacak?

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaşacak. Ligde zirve yarışı veren Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Futbolseverler, maçın yayın bilgileri, hakemi ve muhtemel 11'ini merak ediyor ve arama motorlarında araştırıyor. Peki, FB maçı saat kaçta? Anatalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 15:57
ANTALYASPOR FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE 📺 | FB maçı hangi kanalda? Saat kaçta oynanacak?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 3 Ocak Salı günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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JOAO PEDRO MAÇTA SÜRE ALAMAYACAK!

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aranın ardından ilk maçında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a bırakan Fenerbahçe, 16. hafta mücadelesinde ise evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek 2 maç aranın ardından 3 puana kavuştu. Fenerbahçe, ligde 15 maç sonunda aldığı 32 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunurken, rakibi Fraport TAV Antalyaspor ise 14 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, bu maçta da forma giyemeyecek.

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