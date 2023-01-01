UEFA'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük onur! O listede yer aldı

4- Arda Güler

Geleceğin en büyük isimlerinden biri olması beklenen Arda, gösterdiği performans ile milli takıma kadar yükseldi. Fenerbahçe forma ile bu sezon 13 maça çıkan yıldız adayı, 3 gol ve 1 asist yaptı. Milli takımda da 1 maçta forma giyen Arda'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro.