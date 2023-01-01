UEFA'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük onur! O listede yer aldı

Farklı Avrupa ülkelerinden medya mensuplarının belirlediği 40 kişilik listede, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda da yer aldı.
Farklı Avrupa ülkelerinden medya mensuplarının belirlediği 40 kişilik listede, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda da yer aldı.
UEFA'nın internet sitesi, yeni yılda Avrupa futboluna damga vurma potansiyeline sahip 21 yaş altı oyuncuları listeledi.
UEFA, Fenerbahçeli Arda Güler'i 2023'te takip edilmesi gereken genç futbolcular arasında gösterdi.
Arda için "Top sürme kabiliyeti ve savunmayı delen pasları nedeniyle 'Türk Messi' lakabı takılan Arda, geçen sezon Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla dikkati çeken Arda, 2008'den bu yana Türkiye A Milli Takımı'nın formasını giyen en genç oyuncu olmayı da başardı." ifadeleri kullanıldı.
İşte 2005 jenerasyonunun en iyi 10 oyuncusu...
10- Jobe Bellingham
İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City forması giyen İngiliz oyuncu, abisi Jude Bellingham gibi üst seviye bir yetenek olarak göze çarpıyor. Genç oyuncu bu sezon 14 maçta görev aldı. Jobe, geçtiğimiz Eylül ayında as kadroya dahil oldu. Pisaya değeri ise 3 milyon euro.
9- Noah Mbamba
Belçika Jupiter Pro Lig'de top koşturan Noah Mbamba, Mart 2021'de Club Brugge'a katılmıştı. Genç ön libero, 1.87'lik boyuyla göze çarpıyor. Mbamba, Belçika-U19'da 8 karşılaşmada forma giydi. Pisaya değeri ise 3 milyon euro.
8- Rodrigo Ribeiro
Sporting'in altyapısında yetişen Ribeiro, şu ana kadar 2 maçta süre buldu. Temmuz 2022'de as kadroya dahil edilen genç oyuncu, Portekiz'in alt yaş kategorilerinde dikkat çekiyordu. Piyasa değeri 3 milyon euro
7- Roger Fernandes
Braga'nın altyapısında yetişen Fernandes, çift kanat oynayabiliyor. Bu sezon 1 maçta görev alan genç oyuncu, hızı ile dikkat çekiyor. Piyasa değeri ise 3.5 milyon euro.
6- Cihan Çanak
Standart Liege altyapısından yetişen Cihan, Belçika Jupiter Lig'de 13 karşılaşmada forma giydi. 1 gol 2 asistlik performans gösteren Cihan, Türk asıllı Belçikalı'dır. 10 numara pozisyonunda oynayan Cihan, kanatlarda da görev alabilir. Piyasa değeri 4 milyon euro.
5- Antonio Nusa
Noah Mbamba ile Club Brugge'da forma giyen Nusa, sol kanatta görev alıyor. Genç oyuncu bu sezon 9 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Oyuncu Noveç-U18'de çıktığı 6 maçta 2 gol kaydetti. Piyasa değeri 4.5 milyon euro.
4- Arda Güler
Geleceğin en büyük isimlerinden biri olması beklenen Arda, gösterdiği performans ile milli takıma kadar yükseldi. Fenerbahçe forma ile bu sezon 13 maça çıkan yıldız adayı, 3 gol ve 1 asist yaptı. Milli takımda da 1 maçta forma giyen Arda'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro.
3- Vitor Roque
Brezilya'nın Atletico Paranaense takımında forma giyen Roque, Cruzeiro'dan Nisan 2022'de 4.7 milyon euroya transfer olmuştu. 2022 yılında toplam 57 karşılaşmaya çıkan golcü oyuncu 14 kez ağları sarsmayı başardı. Piyasa değeri 11 milyon euro.
2- Desire Doue
Fransa'nın Rennes takımında forma giyen Doue, bu seozn 16 karşılaşmada forma giydi. 10 numara pozisyonunda oynayan genç oyuncu, 3 gol kaydetti. Fransa-U19'da da forma giyen genç oyuncunun piyasa değeri 15 milyon euro.
1- Mathys Tel
2005 jenerasyonunun en değerli oyuncusu olarak bilinen Mathys Tel, Bayern Münih forması giyiyor. Yaz transfer döneminde Rennes'den 20 milyon euro karşılığında transfer olan Fransız santrfor, 12 maçta 4 kez ağları sarstı. Tel'in piyasa değeri 20 milyon euro.