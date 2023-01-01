Haberler Fenerbahçe UEFA'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük onur! O listede yer aldı

UEFA'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük onur! O listede yer aldı

Fenerbahçeli genç yetenek Arda Güler gösterdiği başarılı performansla futbol dünyasında adından söz ettirmeyi başardı. Son olarak ise futbolcu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Arda Güler, UEFA tarafından belirlenen o kritik listede yer aldı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 18:54 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 19:12
UEFA'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük onur! O listede yer aldı

Farklı Avrupa ülkelerinden medya mensuplarının belirlediği 40 kişilik listede, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda da yer aldı.

UEFA'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük onur! O listede yer aldı

UEFA'nın internet sitesi, yeni yılda Avrupa futboluna damga vurma potansiyeline sahip 21 yaş altı oyuncuları listeledi.

UEFA'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük onur! O listede yer aldı

UEFA, Fenerbahçeli Arda Güler'i 2023'te takip edilmesi gereken genç futbolcular arasında gösterdi.

UEFA'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük onur! O listede yer aldı

Arda için "Top sürme kabiliyeti ve savunmayı delen pasları nedeniyle 'Türk Messi' lakabı takılan Arda, geçen sezon Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla dikkati çeken Arda, 2008'den bu yana Türkiye A Milli Takımı'nın formasını giyen en genç oyuncu olmayı da başardı." ifadeleri kullanıldı.

UEFA'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük onur! O listede yer aldı

İşte 2005 jenerasyonunun en iyi 10 oyuncusu...

UEFA'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük onur! O listede yer aldı

10- Jobe Bellingham

İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City forması giyen İngiliz oyuncu, abisi Jude Bellingham gibi üst seviye bir yetenek olarak göze çarpıyor. Genç oyuncu bu sezon 14 maçta görev aldı. Jobe, geçtiğimiz Eylül ayında as kadroya dahil oldu. Pisaya değeri ise 3 milyon euro.

UEFA'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük onur! O listede yer aldı

9- Noah Mbamba

Belçika Jupiter Pro Lig'de top koşturan Noah Mbamba, Mart 2021'de Club Brugge'a katılmıştı. Genç ön libero, 1.87'lik boyuyla göze çarpıyor. Mbamba, Belçika-U19'da 8 karşılaşmada forma giydi. Pisaya değeri ise 3 milyon euro.

UEFA'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük onur! O listede yer aldı

8- Rodrigo Ribeiro

Sporting'in altyapısında yetişen Ribeiro, şu ana kadar 2 maçta süre buldu. Temmuz 2022'de as kadroya dahil edilen genç oyuncu, Portekiz'in alt yaş kategorilerinde dikkat çekiyordu. Piyasa değeri 3 milyon euro

UEFA'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük onur! O listede yer aldı

7- Roger Fernandes

Braga'nın altyapısında yetişen Fernandes, çift kanat oynayabiliyor. Bu sezon 1 maçta görev alan genç oyuncu, hızı ile dikkat çekiyor. Piyasa değeri ise 3.5 milyon euro.

UEFA'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük onur! O listede yer aldı

6- Cihan Çanak

Standart Liege altyapısından yetişen Cihan, Belçika Jupiter Lig'de 13 karşılaşmada forma giydi. 1 gol 2 asistlik performans gösteren Cihan, Türk asıllı Belçikalı'dır. 10 numara pozisyonunda oynayan Cihan, kanatlarda da görev alabilir. Piyasa değeri 4 milyon euro.

UEFA'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük onur! O listede yer aldı

5- Antonio Nusa

Noah Mbamba ile Club Brugge'da forma giyen Nusa, sol kanatta görev alıyor. Genç oyuncu bu sezon 9 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Oyuncu Noveç-U18'de çıktığı 6 maçta 2 gol kaydetti. Piyasa değeri 4.5 milyon euro.

UEFA'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük onur! O listede yer aldı

4- Arda Güler

Geleceğin en büyük isimlerinden biri olması beklenen Arda, gösterdiği performans ile milli takıma kadar yükseldi. Fenerbahçe forma ile bu sezon 13 maça çıkan yıldız adayı, 3 gol ve 1 asist yaptı. Milli takımda da 1 maçta forma giyen Arda'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

UEFA'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük onur! O listede yer aldı

3- Vitor Roque

Brezilya'nın Atletico Paranaense takımında forma giyen Roque, Cruzeiro'dan Nisan 2022'de 4.7 milyon euroya transfer olmuştu. 2022 yılında toplam 57 karşılaşmaya çıkan golcü oyuncu 14 kez ağları sarsmayı başardı. Piyasa değeri 11 milyon euro.

UEFA'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük onur! O listede yer aldı

2- Desire Doue

Fransa'nın Rennes takımında forma giyen Doue, bu seozn 16 karşılaşmada forma giydi. 10 numara pozisyonunda oynayan genç oyuncu, 3 gol kaydetti. Fransa-U19'da da forma giyen genç oyuncunun piyasa değeri 15 milyon euro.

UEFA'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük onur! O listede yer aldı

1- Mathys Tel

2005 jenerasyonunun en değerli oyuncusu olarak bilinen Mathys Tel, Bayern Münih forması giyiyor. Yaz transfer döneminde Rennes'den 20 milyon euro karşılığında transfer olan Fransız santrfor, 12 maçta 4 kez ağları sarstı. Tel'in piyasa değeri 20 milyon euro.

DİĞER
Mine Tugay Yalı Çapkını ile geri mi dönüyor? Seksi pozların kadını Mine Tugay'ı doğal güzel zannedenler bu fotoğraflarla yıkıldı!
60 yaşına basan Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’le pasta kesti! Oğlu Oğulcan Engin’den bomba paylaşım geldi! Herkes onları konuştu...
Mourinho izin verdi! Yeni transfer Roma'dan
Valencia Antalyaspor maçında oynayacak mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yeni takımı belli oldu! F.Bahçe derken...
Yeni Lewa F.Bahçe'ye!
Mevlüt Çavuşoğlu Pele'nin cenaze törenine katılacak
2023 memur ve emekli maaş zammında refah payı son dakika!
Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA'dan F.Bahçeli Arda Güler'e büyük onur! UEFA'dan F.Bahçeli Arda Güler'e büyük onur! 18:53
Yeni takımı belli oldu! F.Bahçe derken... Yeni takımı belli oldu! F.Bahçe derken... 18:26
Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan ile yollar ayrılıyor! Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan ile yollar ayrılıyor! 18:17
Pep Guardiola'dan flaş Ferguson sözleri! Pep Guardiola'dan flaş Ferguson sözleri! 18:07
Lyon Lovren transferini bitirdi! Lyon Lovren transferini bitirdi! 17:52
Lewis Hamilton'dan emeklilik açıklaması! Lewis Hamilton'dan emeklilik açıklaması! 17:49
Daha Eski
Yeni Malatya Antalya'da kampa girecek Yeni Malatya Antalya'da kampa girecek 17:44
Sivasspor son 6 sezonun en kötü performansını sergiledi Sivasspor son 6 sezonun en kötü performansını sergiledi 17:15
Bakayoko transferinde G.Saray'a İngiliz rakip! Bakayoko transferinde G.Saray'a İngiliz rakip! 17:13
Yeni Lewa F.Bahçe'ye! Yeni Lewa F.Bahçe'ye! 16:51
Valencia Antalyaspor maçında oynayacak mı? Valencia Antalyaspor maçında oynayacak mı? 16:07
Mourinho izin verdi! Yeni transfer Roma'dan Mourinho izin verdi! Yeni transfer Roma'dan 15:59