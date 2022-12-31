Koç şöyle devam etti: "Orta hakem faul şüphesiyle VAR'a gitti, ofsaytle geri döndü. Emin misin diyeceksiniz. Evet eminim, Sivasspor cephesiyle konuştum. Hakem onlara ofsayt demiş. Çizgi yanlış çizildi, yanlış çizildiği fark edilince geri dönüş olmadı iddiası da var. Böyle bir şey varsa maç iptal edilir. Kural olarak demiyorum, vicdan olarak diyorum."



HAKEM HATASI DEĞİL, MEMLEKET MESELESİ



Özgüç Türkalp'in bir an önce hakem sisteminden çıkarılması gerektiğini vurgulayan Koç, "Dünkü maçın sorumlusu tamamen o. Değil VAR hakemi olması, stadyumun yanından bile geçmemesi lazım" diye konuştu. Koç, "Futbol dışı olaylar olup olmadığına da bakılması gerek. Aziz Yıldırım 'Ne şikesi, memleket meselesi' dedi. Bu hakem hatası değil, memleket meselesi. Belki bahis işi var. Seçim var, belki ülkeyi karıştırmak istiyorlar. Bu hata değil!" ifadelerini kullandı. Koç, "Bu olay Türk futbolunun geleceği açısından büyük bir fırsat. Daha 16. haftadayız, düzeltecek vaktimiz var. Şampiyonluk potası, düşme, Avrupa potası... Ders alıp doğru adımları atabilirsek bu işler düzelebilir" dedi.



Ali Koç, federasyonun niyetinin iyi ancak tecrübesiz olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bu düzenin bu hale gelmesinde ana aktör olan insanlarla gereken dönüşümü gerçekleştiremezsiniz. Federasyonumuz iyi niyetli ancak tecrübeli değiller... Getirilen yapay zeka sistemi doğru işlerse, büyük fayda getirir. Bizim şüphemiz, verilerin manipüle edildiği yönünde."

TFF İYİ NİYETLİ AMA DÖNÜŞÜM BUNLARLA OLMAZ

Ali Koç, federasyonun niyetinin iyi ancak tecrübesiz olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bu düzenin bu hale gelmesinde ana aktör olan insanlarla gereken dönüşümü gerçekleştiremezsiniz. Federasyonumuz iyi niyetli ancak tecrübeli değiller... Getirilen yapay zeka sistemi doğru işlerse, büyük fayda getirir. Bizim şüphemiz, verilerin manipüle edildiği yönünde."

ÇÜRÜK RAPORU OLAN BİRİSİ NASIL HAKEM OLUYOR!

Yaşar Kemal Uğurlu'nun Adana Demirspor ve Trabzonspor maçına atanmak istemediğini söylediği bize iletildi... Bu durumu araştırdık, böyle bir şey yok. Raporu, hakem değil başkaları giriyor!..

* Erkan Zengin diye bir hakem var. Orta hakem olarak ligde maçını bulamadık!.. Kayseri-G.Saray maçında vahim bir hata yapıyor, uzun süre maç alamıyor. Buna rağmen FIFA VAR listesine alınıyor.

* Erkan Özdamar'ın askerlikle alakalı çürük raporu olayı var... Birinin askere gitmekle alakası fiziki bir problemi varsa nasıl hakem olabiliyor?.. Bu hakem 4 maç yönettikten sonra FIFA listesine alınıyor. * Hakemlerin haksız yere performansı ödüllendiriliyor. Bu durum diğer hakemlere bilinçaltında bir mesaj veriyor. Dolasıyla bilinçaltıları kirleniyor.

* Beşikaş'ın maçında hakem NKoudou'yu atamıyor. VAR'a çağrılıyor yine atamıyor. Tüm otoriteler 'kırmızı' diyor... Bunun takımlarla alakası yok, bilinçaltı! Ali Palabıyık, Galatasaray maçında hata yapıyor, haftalarca maç alamıyor. Yasin Kol, Beşiktaş maçında hata yapıyor, sadece 3 maç görev alabiliyor. Hakemlerde Ali Palabıyık, Yasin Kol etkisi var.

MHK, YAPAY ZEKAYLA BİZİ UYUTUYOR

Hakemlerin yapay zeka ile atanmasını da değerlendiren Ali Koç, "Yapay zekayı destekliyoruz. Doğru çalıştığında faydalı olacağına inanıyoruz. Ama bana göre MHK, yapay zekayla federasyonu ve bizleri uyutuyor. Yapay zeka da VAR gibi. İçine ne koyarsan onu çıkarır... Bu yapay zekayla eskiden alıştığımız triolar değişiyor. Hakemlik ekip işi. Halil Meler ile Serkan Çimen ne zaman birlikte maç yönetmişler biz bulamadık. Zorluk derecesi bu kadar yüksek bir maçta birlikteler" diye konuştu.

BU NASIL TESADÜF!

Geçen sezon oynanan Beşiktaş-Adana Demirspor maçında ciddi sıkıntı yaşandığını da hatırlatan Koç, "Bu maçtan sonra iki takım arasında oynanan ilk maça aynı hakem triosunun verilmesine ne deriz bilemiyoruz. Siz tepki gösterdiniz alın aynı hakemler mi denildi? Yapay zeka deseniz de biz inanmıyoruz" dedi.

COVID DURDURAMADI TİMUR MU DURDURACAK!

Ali Koç, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un açıklamalarına da yanıt verdi. "Erden Timur'un ne kadar çabaladığını biliyorum. Ancak basın toplantısına umutla başladım, hayal kırıklığıyla bitirdim. Duruma sadece Sivasspor'un golü üzerinden baksa, bunu devrim yaratacak bir durum olarak değerlendirip saygı duyardım. Sonunda eski tas eski hamam... Çok yaygara kopartılıyor dedi. Eve, kopartılıyor. Bu olayın eşi yok. Size ne oluyor da diyemezsiniz çünkü yarışın içindeyiz" ifadelerini kullandı. Koç, Timur'un daha önce söylediği, "Bu ligi bitirtmeyiz" sözleri için de, "Bizim de ilk geldiğimizde acemice işler yaptığımız oldu. Bu da şuursuzca yapılmış bir söylem. Bu ligi covid durduramadı, Erden Timur mu durduracak?" yorumunu yaptı.

UMARIM DERBİ ETKİLENMEZ

Ali Koç, yaşanan bu olayın, Galatasaray'la oynayacakları derbiyi etkileme olasılığı için, "Her derbi öncesi soru işaretleri ve kuşkular var. Bu seferki, oluş şekli açısından iyi olmadı. İnşallah derbiye hiçbir etki yapmaz." dedi. Yabancı hakem talebini TFF'nin Türk hakemlerin moralini bozacağı gerekçesiyle reddettiğini açıklayan Koç, TFF'nin Galatasaray'a yaptığı ziyaretin zamanlanmasının doğru olmadığını söyleyerek, "TFF, bize de Trabzon maçından önce ziyaret gerçekleştirecekti. Yanlış anlaşılmasın diye sonra gelin dedik" diye konuştu.

RADİKAL KARARLAR ŞART

Ali Koç, "Ne yazık ki hala, iyi oynamanın kazanmak için yeterli olmadığı bir futbol iklimindeyiz. Bu federasyon son şansımız. Bunu zamanında Nihat Özdemir'e de söylemiştim ancak yanılmışım. Mehmet Büyükekşi'ye de söylüyorum. Niyetinizden şüphemiz yok, destekçiniziz. Ancak bu gidişata karşı ağır ve radikal kararlar almazsanız, iyi niyetimiz biter. Siz de bu tiyatronun bir parçasısınızdır ve biz bunu sorgulamaya başlarız." şeklinde konuştu.