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Fenerbahçe Hatayspor - CANLI İZLE 📺 | FB maçı ne zaman? Fenerbahçe - Hatayspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe ile Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında kozlarını paylaşacak. Son 2 maçını kaybeden Fenerbahçe, Hatayspor maçı ile çıkışa geçmek istiyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Özellikle maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 18:04
Fenerbahçe Hatayspor - CANLI İZLE 📺 | FB maçı ne zaman? Fenerbahçe - Hatayspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Hatayspor maçı 27 Aralık Salı günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

CRESPO CEZALI

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor karşılaşmasında çift sarı kartla oyundan ihraç edilen Crespo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro da Hatayspor maçında yer almayacak. Sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Luan Peres ve Arda Güler'le ilgili karar bugünkü son çalışmada verilecek. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Genç oyuncu, kart görmesi durumunda Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Serdar, Lincoln, Arao, İsmail, Emre Mor, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Onur, Musa, El Kaabi, Rebeiro, Lobanhidze, Ze Luis

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