FNEERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Güney Koreli 2 yıldızı bitiriyor! İlk görüşme olumlu geçti

Fenerbahçe, şampiyonluk özlemine son vermek istiyor.
Fenerbahçe, şampiyonluk özlemine son vermek istiyor.
Kanarya, devre arası transfer sezonunda yapacağı dokunuşlarla kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.
Sarı-Lacivertliler'in gözü ise Güney Kore pazarında.
Takvim'in Daily Record'dan derlediği habere göre; Fenerbahçe, Jeonbuk forması giyen Celtic ve Rennes'in de istediği tecrübeli futbolcu Cho Gue Sung'a talip oldu.
Cho Gue Sung, K League 1 ekiplerinden Jeonbuk forması giyiyor.
Sung bu sezon 35 müsabakaya çıktı.
G. Koreli söz konusu maçlarda 21 kez rakip fileleri sarstı.
Bunun yanında 5'de asist yaptı.
2022 Dünya Kupası'nda ise 4 maça çıktı.
Güney Koreli golcü, bu karşılaşmalarda 2 gol attı.
Cho Gue Sung'nun güncel piyasa değeri 1 milyon 400 bin Euro.
F.Bahçe'nin bir diğer hedefi ise Güney Koreli stoper Ju-sung Kim.
FENER'E BİR KIM DAHA
Fenerbahçe'nin FC Seoul forması giyen Ju-Sung Kim'in menajeri ile ilk görüşmeyi yaptığı belirtildi.
Görüşmenin ise son derece olumlu geçtiği belirtildi.
Ayrıca transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu da ifade edildi.