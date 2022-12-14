Haberler Fenerbahçe FNEERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Güney Koreli 2 yıldızı bitiriyor! İlk görüşme olumlu geçti

FNEERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Güney Koreli 2 yıldızı bitiriyor! İlk görüşme olumlu geçti

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Kanarya, Kim Min-Jae projesini devam ettirmek istiyor. Bu anlamda Fenerbahçe'nin Koreli 2 oyuncuyla birden ilgilendiği gelen bilgiler arasında. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
FNEERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Güney Koreli 2 yıldızı bitiriyor! İlk görüşme olumlu geçti

Fenerbahçe, şampiyonluk özlemine son vermek istiyor.

FNEERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Güney Koreli 2 yıldızı bitiriyor! İlk görüşme olumlu geçti

Kanarya, devre arası transfer sezonunda yapacağı dokunuşlarla kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.

FNEERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Güney Koreli 2 yıldızı bitiriyor! İlk görüşme olumlu geçti

Sarı-Lacivertliler'in gözü ise Güney Kore pazarında.

FNEERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Güney Koreli 2 yıldızı bitiriyor! İlk görüşme olumlu geçti

G. Koreli söz konusu maçlarda 21 kez rakip fileleri sarstı.

FNEERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Güney Koreli 2 yıldızı bitiriyor! İlk görüşme olumlu geçti

Bunun yanında 5'de asist yaptı.

FNEERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Güney Koreli 2 yıldızı bitiriyor! İlk görüşme olumlu geçti

2022 Dünya Kupası'nda ise 4 maça çıktı.

FNEERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Güney Koreli 2 yıldızı bitiriyor! İlk görüşme olumlu geçti

Güney Koreli golcü, bu karşılaşmalarda 2 gol attı.

FNEERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Güney Koreli 2 yıldızı bitiriyor! İlk görüşme olumlu geçti

Cho Gue Sung'nun güncel piyasa değeri 1 milyon 400 bin Euro.

FNEERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Güney Koreli 2 yıldızı bitiriyor! İlk görüşme olumlu geçti

F.Bahçe'nin bir diğer hedefi ise Güney Koreli stoper Ju-sung Kim.

FNEERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Güney Koreli 2 yıldızı bitiriyor! İlk görüşme olumlu geçti

FENER'E BİR KIM DAHA

Fenerbahçe'nin FC Seoul forması giyen Ju-Sung Kim'in menajeri ile ilk görüşmeyi yaptığı belirtildi.

FNEERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Güney Koreli 2 yıldızı bitiriyor! İlk görüşme olumlu geçti

Görüşmenin ise son derece olumlu geçtiği belirtildi.

FNEERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Güney Koreli 2 yıldızı bitiriyor! İlk görüşme olumlu geçti

Ayrıca transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu da ifade edildi.

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