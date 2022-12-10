FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Altay Bayındır yorumu! "30 milyon euro..."

Altay geçen seneki gibi değil, farklar var. Fenerbahçe'de oynamak kolay değildir. Hele taraftarlar size antipati duyuyorsa işiniz zorlaşır. Altay iyi bir kaleci. Hata yapma endişesini yenmeli. Stresten uzak kalmalı. Bir Fenerbahçeli olarak onun adına en iyisini diliyorum. Transfer için ise en doğru zaman belirlenmeli. Şayet gitmesi halinde Avrupa'da da başarılı olacağına inanıyorum.