FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Altay Bayındır yorumu! "30 milyon euro..."

Jorge Jesus yönetiminde şampiyonluk hedefleyen lider Fenerbahçe'de forma giyen ve zaman zaman taraftarların da tepkisini çeken Altay Bayındır'ın adı transferde Avrupa devleri ile anılmaya devam ediyor.
Jorge Jesus yönetiminde şampiyonluk hedefleyen lider Fenerbahçe'de forma giyen ve zaman zaman taraftarların da tepkisini çeken Altay Bayındır'ın adı transferde Avrupa devleri ile anılmaya devam ediyor.
Serie A devi Inter'in Handanovic'in yerine Altay Bayındır'ı düşündüğü iddia edildi.
Genç yıldızı en yakından tanıyan 3 isim; Mustafa Kaplan, Tuna Yılmaz ve Fevzi Ljajic Takvim'e değerlendirmelerde bulundu.
Ankaragücü'nde Altay Bayındır'a ilk olarak kaptanlığı veren teknik direktör Mustafa Kaplan, şunları dile getirdi:
Altay, çok başarılı bir kaleci. Fenerbahçe'de uzun yıllar devam etmek istediğini bana söylemişti. Çok profesyoneldir.
Kendisini çok geliştirdi. Geleceği ile ilgili en doğru kararı Altay ve Fenerbahçe verecek. Ama 30 milyon euro bedelden aşağı giderse yazık olur.
Fenerbahçe'nin eski kalecilerinden Fevzi Ljajic, genç kaleci için şunları söyledi:
Altay geçen seneki gibi değil, farklar var. Fenerbahçe'de oynamak kolay değildir. Hele taraftarlar size antipati duyuyorsa işiniz zorlaşır. Altay iyi bir kaleci. Hata yapma endişesini yenmeli. Stresten uzak kalmalı. Bir Fenerbahçeli olarak onun adına en iyisini diliyorum. Transfer için ise en doğru zaman belirlenmeli. Şayet gitmesi halinde Avrupa'da da başarılı olacağına inanıyorum.
Öte yandan Ankaragücü'nün eski yöneticilerinden biri olan Tuna Yılmaz da Altay Bayındır ile ilgili tespitler yaptı. Forma giydiği dönemde Altay'ın Ankaragücü'ne artı değer kattığını söyleyen Yılmaz, şunları dile getirdi:
Dünya Kupası maçlarını iziliyor. En iyi kaleciler olarak gösterilen kalecilerden Altay'ın bir eksiğinin olmadığını görüyoruz. Doğuştan yeteneği var. Çabuk, kalede büyüyen ve genç yaşına rağmen olgunluk elde eden biri.
Fenerbahçe'de genç yaşta kaptanlığa gelmesi bunun örneği. 30 milyon euro bedel Altay için çok değil. Özellikle diğer kalecilerle kıyaslandığında böyle. Altay, hem Türk futboluna hem de Avrupa futboluna damga vuracak. Bunu herkes görecek.
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır ile zaman zaman telefon görüşmesi yaptığını da belirten Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:
Eryaman'da oynadığımız maçta yüz yüze görüştük. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istiyor. Transfer konusunda da "Önce kulübün menfaati" diyor. Taraftar ve camiaya büyük saygı duyuyor. Altay Avrupa'da (Hedef takım) İtalya'da, İngiltere'de ve İspanya'da yüzde yüz başarılı olur ve Türk kalecilerinden önünü açar. Benim fikrim böyle.
Altay Bayındır, Fenerbahçe'de bu sezon 26 maçta 2370 dakika süre aldı.
Jorge Jesus'un güven duyduğu 24 yaşındaki Altay Bayındır'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Altay, Fenerbahçe'den önce Ankaragücü, Bursa Yol, Arabayatağı takımlarında da oynamıştı.