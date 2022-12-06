Haberler Fenerbahçe Allahyar'dan Fenerbahçe ve ayrılık itirafı! "Konuşmak istemediğim sebeplerden dolayı..."

Allahyar'dan Fenerbahçe ve ayrılık itirafı! "Konuşmak istemediğim sebeplerden dolayı..."

Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Allahyar Sayyadmanesh, yaptığı açıklamada sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı. Allahyar, Fenerbahçe hakkında, "Fenerbahçe'de konuşmak istemeyeceğim sebeplerden dolayı forma şansı bulamadım." dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 11:39
Allahyar'dan Fenerbahçe ve ayrılık itirafı! "Konuşmak istemediğim sebeplerden dolayı..."

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Regnum Carya'da yaptığı kamp çalışmalarının ardından İngiltere'ye geri döndü.

Allahyar'dan Fenerbahçe ve ayrılık itirafı! "Konuşmak istemediğim sebeplerden dolayı..."

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve şu anda İngiliz ekibinde görev yapan Allahyar Sayyadmanesh, DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Allahyar'dan Fenerbahçe ve ayrılık itirafı! "Konuşmak istemediğim sebeplerden dolayı..."

Kampın kendileri için iyi geçtiğini ifade eden Allahyar Sayyadmanesh, "Kamp takım için güzel geçiyor. Kendimizi, zayıf noktalarımızı geliştirmek, takım problemlerini geliştirmek için güzel bir fırsattı.

Allahyar'dan Fenerbahçe ve ayrılık itirafı! "Konuşmak istemediğim sebeplerden dolayı..."

Takım arkadaşlarım kampı verimli geçiriyor. Ben şu anda sakatlıktan dönüyorum. Dolayısıyla takımdan ayrı çalışıyorum. Regnum'da her şey çok güzel. Çalışanlar çok sıcak. Antrenman tesisleri oldukça iyi. Winter Football Series'de maçlar da yapıyoruz. Bu yüzden burada iyi zaman geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Allahyar'dan Fenerbahçe ve ayrılık itirafı! "Konuşmak istemediğim sebeplerden dolayı..."

"ZORYA'DAKİ PERFORMANSIMIN ARDINDAN BİRÇOK TEKLİF GELDİ"

Ukrayna ekibi Zorya'da gösterdiği performansın ardından birçok teklif aldığını belirten Allahyar, "Zorya'da iyi bir performans sergiledim. Bunun üzerine farklı ülkelerden birçok teklif geldi. Hull City de bunlardan bir tanesiydi. Önce kulüp başkanımızla konuşuldu. Güzel bir görüşme oldu. Sonrasında transferim gerçekleşti.

Allahyar'dan Fenerbahçe ve ayrılık itirafı! "Konuşmak istemediğim sebeplerden dolayı..."

Ben zaten İngiliz futbolunu seviyorum. Burada çok mutluyum. Benim için Hull City Kulübü'ne transfer olmam iyi oldu" diye konuştu.

Allahyar'dan Fenerbahçe ve ayrılık itirafı! "Konuşmak istemediğim sebeplerden dolayı..."

"PERFORMANSIMIZI YÜKSELTEBİLİRSEK TEKRAR HEDEFLEDİĞİMİZ YERLERE GELEBİLİRİZ"

Dünya Kupası arasının kendileri için iyi olduğunu vurgulayan 21 yaşındaki forvet oyuncusu, "İngiltere Championship güzel ve zor bir lig. Ben de zor olmasını ve sıkı çalışmayı seviyorum. Lige bu sene iyi başladık. Ancak 5 maçın ardından problemler yaşamaya başladık. Performans grafiğimiz aşağı doğru gitti.

Allahyar'dan Fenerbahçe ve ayrılık itirafı! "Konuşmak istemediğim sebeplerden dolayı..."

Liglere Dünya Kupası nedeniyle ara verildi. Bu ara bizim için iyi oldu. Yeni bir hocamız var. Yeni bir mantalite getirdi. Bu arada iyi çalışıp, lige iyi başlamak istiyoruz. Hala 25 maçımız var. Dolayısıyla performansımızı yükseltebilirsek tekrar hedeflediğimiz yerlere gelebiliriz" şeklinde konuştu.

Allahyar'dan Fenerbahçe ve ayrılık itirafı! "Konuşmak istemediğim sebeplerden dolayı..."

"FENERBAHÇE'DE KONUŞMAK İSTEMEYECEĞİM SEBEPLERDEN DOLAYI FORMA ŞANSI BULAMADIM"

Fenerbahçe'de farklı sebeplerden dolayı yeterli forma şansı bulamadığını söyleyen Allahyar, "Türkiye'ye geldiğimde ben de daha fazla oynamak istiyordum. Daha fazla da oynayabileceğimi düşünüyorum.

Allahyar'dan Fenerbahçe ve ayrılık itirafı! "Konuşmak istemediğim sebeplerden dolayı..."

Burada anlatmak istemeyeceğim, konuşmak istemeyeceğim sebeplerden dolayı forma şansı bulamadım. Şimdi buradayım. Yakın gelecekte hedefim Hull City'de başarılı olmak. Özellikle bu sezonu olabildiğince iyi yerde bitirmek" dedi.

Allahyar'dan Fenerbahçe ve ayrılık itirafı! "Konuşmak istemediğim sebeplerden dolayı..."

"JORGE JESUS'A FENERBAHÇE'DE İYİ ŞANSLAR DİLİYORUM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile çalışmış olsaydı, performansının farklı olup, olmayacağı ile ilgili gelen bir soru üzerine Allahyar, şöyle konuştu:

Allahyar'dan Fenerbahçe ve ayrılık itirafı! "Konuşmak istemediğim sebeplerden dolayı..."

"Zorya'dan Fenerbahçe'ye döndüğüm zaman Jesus orada değildi. Dolayısıyla kendisiyle hiç çalışma şansım olmadı. Eğer onunla çalışsaydım nasıl olurdu bilmiyorum. Kendisine Fenerbahçe'de iyi şanslar diliyorum."

Allahyar'dan Fenerbahçe ve ayrılık itirafı! "Konuşmak istemediğim sebeplerden dolayı..."

Kendisine uzun vadeli hedefler koymadığının altını çizen Allahyar Seyyadmenes, "Ben genel olarak kariyerimi düşünürken, anı düşünen biriyim. 2 ya da 3 yıl sonrası için kafamda fazla hedefler koymam. Tabii ki bazı hedeflerim var. Ancak şu anda Hull City ekibine odaklandım" dedi.

Allahyar'dan Fenerbahçe ve ayrılık itirafı! "Konuşmak istemediğim sebeplerden dolayı..."

"DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEMEK BENİM İÇİN ZOR VE ÜZÜCÜ OLDU"

Dünya Kupası'nda görev yapamadığı için üzgün olduğunu dile getiren Allahyar, sözlerini şöyle noktaladı:

Allahyar'dan Fenerbahçe ve ayrılık itirafı! "Konuşmak istemediğim sebeplerden dolayı..."

"Sakatlığım nedeniyle Dünya Kupası'na gidemedim. 21 yaşında Dünya Kupası'na gidebilmek benim için önemliydi. Dolayısıyla bu benim için zor ve üzücü oldu. Şimdi ileriye bakıyorum. Sıkı çalışıp, sakatlığımı atlatmak istiyorum. Dünya Kupası'nda bir favorim yok. Maçları izleyip, keyif almaya çalışıyorum."

DİĞER
Son dakika haberleri: Süper Lig devi Anthony Nwakaeme’ye ilk teklifini yaptı! Eski Trabzonsporlu Türkiye’ye geri dönüyor…
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkı bitti! Pınar Deniz'in çıplak müstehcen karesi ayrılık nedeni iddiası ortalığı salladı
Okan Buruk Torreira görüşecek! Gitmek isterse...
Eljif Elmas'tan Arda Güler sözleri! "Napoli'de..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Samet'ten flaş istek! "F.Bahçe benim için..."
F.Bahçe'de hedef yeniden Nagalo! Jesus stoper transferinde ısrarcı
Asgari ücret ne zaman belli olacak?
KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Evde Bakım Maaşı sorgulama ve yatan iller listesi (Aralık 2022)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Allahyar'dan Fenerbahçe ve ayrılık itirafı! Allahyar'dan Fenerbahçe ve ayrılık itirafı! 11:37
Samet'ten flaş istek! "F.Bahçe benim için..." Samet'ten flaş istek! "F.Bahçe benim için..." 11:27
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 11:05
Türk derbisini Alperen Şengün kazandı! Türk derbisini Alperen Şengün kazandı! 10:55
Büyükçekmece - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Büyükçekmece - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 10:50
Eljif Elmas'tan Arda Güler sözleri! "Napoli'de..." Eljif Elmas'tan Arda Güler sözleri! "Napoli'de..." 10:45
Daha Eski
F.Bahçe'nin kamp kadrosunda 6 eksik! F.Bahçe'nin kamp kadrosunda 6 eksik! 10:33
G.Saray - Villarreal maçı saat kaçta? G.Saray - Villarreal maçı saat kaçta? 10:11
Okan Buruk Torreira görüşecek! Gitmek isterse... Okan Buruk Torreira görüşecek! Gitmek isterse... 10:09
Güneş'ten Montero kararı! Devre arasında... Güneş'ten Montero kararı! Devre arasında... 09:48
G.Saray'da van Aanholt çıkmazı! Oyuncu ve yönetim... G.Saray'da van Aanholt çıkmazı! Oyuncu ve yönetim... 09:44
Sacha Boey'a 3 talip! Sacha Boey'a 3 talip! 09:30