Fabian farkı

Sarı-lacivertli takımın alt yapısı fabrika gibi çalışıyor. U-16 takımında Fabian Emre Ernst Müller de her gün üzerine koyarak gidiyor. Genç yıldız adayı son 3 karşılaşmada 7 gol kaydetti. Toplamda da 8 gole ulaştı. Fenerbahçeli idareciler genç futbolcunun üzerine titriyorlar. Genç forvetin yakın gelecekte Kanarya'nın hücum rotasyonuna girmesi bekleniyor.
Sarı-lacivertli takımın alt yapısı fabrika gibi çalışıyor. U-16 takımında Fabian Emre Ernst Müller de her gün üzerine koyarak gidiyor. Genç yıldız adayı son 3 karşılaşmada 7 gol kaydetti. Toplamda da 8 gole ulaştı. Fenerbahçeli idareciler genç futbolcunun üzerine titriyorlar. Genç forvetin yakın gelecekte Kanarya'nın hücum rotasyonuna girmesi bekleniyor.