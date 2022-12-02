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Fenerbahçe'den Willyan Rocha harekatı!

Son dakika spor haberi: Stoper takviyesi yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'ye yeni iddia Rusya'dan geldi. Sarı-lacivertli yönetimin, teknik direktör Jorge Jesus’un referans verdiği CSKA Moskovalı savunma oyuncusu Willyan Rocha ile temasa geçtiği öne sürüldü. 27 yaşındaki futbolcu olumlu dönüş yaparsa pazarlıklar başlayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 06:50
Fenerbahçe'den Willyan Rocha harekatı!

Stoper arayışlarını sürdüren sarı lacivertli takım için hem yurt içi hem yurt dışından pek çok aday gündeme gelirken, son aday ise Rusya'dan...

O ismin CSKA Moskova forması giyen Willyan Rocha olduğu ileri sürüldü.

Hatta Fenerbahçe yönetiminin 27 yaşındaki savunmacı ile ilk teması bile kurduğu belirtildi.

Haberlere göre Rocha'ya menajeri üzerinden F.Bahçe'ye sıcak bakıp bakmadığı soruldu.

2 MİLYONA GELDİ
1.91 boyundaki Brezilyalı savunmacının düşünmek için süre istediği ifade edildi.

Fenerbahçe cephesinin oyuncudan olumlu bir yanıt gelmesi durumunda kulübüyle masaya oturup pazarlıklara başlayacağı gelen haberler arasında.

Piyasa değeri 3 milyon euro olan sağ ayaklı futbolcu, sezon başında Portekiz ekibi Portimonense'den 2 milyon euro bonservisle CSKA'ya transfer olmuştu.

Sözleşmesi 2025'te sona eriyor.

ÖN LİBERO DA OYNAYABİLİYOR
Futbola Flamengo alt yapasında başlayan 27 yaşındaki Rocha asıl mevkisi stoper olmasına rağmen ön libero olarak da görev yapabiliyor.

Kulüp kariyerinde 150 maça çıkıp, 12 gol, 8 asist üretti. 2 kırmızı kart gördü.

PORTEKİZ'DEN TANIYORDU
Willyan Rocha'nın kulübün gündemine Jesus'un önerisiyle girdiği öne sürüldü.

Buna göre Portekizli çalıştıcı, Rocha'yı Portekiz takımı Portimonense'den tanıyor.

Yönetimin bu referans sonrası harekete geçtiği belirtildi.

Ocak 2022 itibariyle ortalama piyasa değeri 1.5 milyon euro olan Rocha'nın bugünkü değeri 3 milyon euro.

Rocha kolay sakatlanan bir isim değil. Oyuncu son 5 sezonda sakatlık nedeniyle sadece 20 maçta forma giyemedi.

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