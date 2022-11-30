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Fenerbahçe'nin yeni transferi Roma'dan! Ocakta geliyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe bir süredir devam eden sağ bek arayışlarında mutlu sona çok yaklaştı. Roma'da teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek planları arasında yer almayan Rick Karsdorp ile ocak ayında yollar ayrılıyor. Hollandalı futbolcuyu bir süredir takip eden Fenerbahçe, ayrılığın gerçekleşmesinin ardından harekete geçip imzayı attırmak istiyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 15:50 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 15:52
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'nin yeni transferi Roma'dan! Ocakta geliyor

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadro rotasyonunu genişletecek hamleler yapacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Roma'dan! Ocakta geliyor

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden sarı-lacivertliler, savunma hattına öncelik vermiş durumda.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Roma'dan! Ocakta geliyor

Stoper ve sağ bek mevkisine takviye yapılması planlanıyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Roma'dan! Ocakta geliyor

Fenerbahçe stoper bölgesini Çağlar Söyüncü ile güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Roma'dan! Ocakta geliyor

Yıldız savunmacıyı ocak ayında kadrosuna katmak isteyen Kanarya, kiralık formülünü masaya yatıracak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Roma'dan! Ocakta geliyor

KARSDORP KANARYA'YA!
Sağ bek mevkisi için bir süredir temaslarda bulunan Fenerbahçe, aradığı ismi İtalya'da buldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Roma'dan! Ocakta geliyor

İtalyan basınında yer alan habere göre; Ocak ayında Roma'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Rick Karsdorp sarı-lacivertlilerin radarına girdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Roma'dan! Ocakta geliyor

Roma Teknik Direktörü Mourinho'nun planları dışında kalan 27 yaşındaki sağ bekin Fenerbahçe'ye yakın olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Roma'dan! Ocakta geliyor

Roma'nın Karsdorp ile yollarını ayırıp yerine Odriozola takviyesi yapmayı planladığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Roma'dan! Ocakta geliyor

Rick Karsdorp, bu sezon Roma ile 11 karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Roma'dan! Ocakta geliyor

Hollandalı futbolcu, ülkesinin milli takımında 3 maçta forma giydi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Roma'dan! Ocakta geliyor

Kariyerine Feyenoord altyapısında başlayan Karsdorp, 2014 yılında A Takım'a yükseldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Roma'dan! Ocakta geliyor

Burada gösterdiği performansla dikkat çeken Hollandalı oyuncu, 2017 yılında 16 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer oldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Roma'dan! Ocakta geliyor

2019 yılında Feyenoord'a kiralanan Karsdorp, geçici sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Roma'ya döndü.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Roma'dan! Ocakta geliyor

Rick Karsdorp'un güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

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