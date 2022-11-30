Fenerbahçe'nin yeni transferi Roma'dan! Ocakta geliyor

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadro rotasyonunu genişletecek hamleler yapacak.
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadro rotasyonunu genişletecek hamleler yapacak.
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden sarı-lacivertliler, savunma hattına öncelik vermiş durumda.
Stoper ve sağ bek mevkisine takviye yapılması planlanıyor.
Fenerbahçe stoper bölgesini Çağlar Söyüncü ile güçlendirmek istiyor.
Yıldız savunmacıyı ocak ayında kadrosuna katmak isteyen Kanarya, kiralık formülünü masaya yatıracak.
KARSDORP KANARYA'YA!
Sağ bek mevkisi için bir süredir temaslarda bulunan Fenerbahçe, aradığı ismi İtalya'da buldu.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Ocak ayında Roma'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Rick Karsdorp sarı-lacivertlilerin radarına girdi.
Roma Teknik Direktörü Mourinho'nun planları dışında kalan 27 yaşındaki sağ bekin Fenerbahçe'ye yakın olduğu ifade edildi.
Roma'nın Karsdorp ile yollarını ayırıp yerine Odriozola takviyesi yapmayı planladığı belirtildi.
Rick Karsdorp, bu sezon Roma ile 11 karşılaşmada görev aldı.
Hollandalı futbolcu, ülkesinin milli takımında 3 maçta forma giydi.
Kariyerine Feyenoord altyapısında başlayan Karsdorp, 2014 yılında A Takım'a yükseldi.
Burada gösterdiği performansla dikkat çeken Hollandalı oyuncu, 2017 yılında 16 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer oldu.
2019 yılında Feyenoord'a kiralanan Karsdorp, geçici sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Roma'ya döndü.
Rick Karsdorp'un güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.