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Rossi’ye Torino talip

Torino’nun, İtalyan pasaportu taşıyan Diego Rossi için teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
Rossi’ye Torino talip

İtalyan basınından bir iddia da Diego Rossi için geldi... Tuttomercato ve Tuttosport, Torino'nun ara transferde Uruguaylı oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini yazdı. Teknik direktör Ivan Juric'in, Rossi'yi çok istediği belirtilirken, başarılı futbolcunun İtalyan pasaportunun bulunmasından dolayı transferde öncelikli tercih olduğu kaydedildi... Diego Rossi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 12 maçta 3 gol atıp, 2 de asist gerçekleştirdi. Ayrıca Avrupa Ligi'nde elemeler ve grup maçlarında 5 asiste imza attı. 24 yaşındaki Rossi'nin 2025'e kadar kontratı bulunuyor.

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