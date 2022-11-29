Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! Timo Hübers...

Fenerbahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! Timo Hübers...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde çalışmalarında devam eden sarı lacivertlilerin, bir stoper arayışında olduğu bilinirken, sürpriz bir iddia gündeme geldi. Kanarya'nın, Almanya'da forma giyen Timo Hübers'i istediği ifade edildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 16:17
Fenerbahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! Timo Hübers...

Fenerbahçe'de stoper arayışları devam ediyor.

Fenerbahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! Timo Hübers...

Sarı lacivertliler, lige verilen arada listesine aldığı birçok oyuncuyla temas halindeydi.

Fenerbahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! Timo Hübers...

Teknik Direktör Jorge Jesus'un defans hattına takviye istediği biliniyordu.

Fenerbahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! Timo Hübers...

Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, transfer gündemine sürpriz bir futbolcuyu aldı.

Fenerbahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! Timo Hübers...

Asporcom.tr eidtörü Kubilay Açıkgün'ün Kicker'den derlediği habere göre, sarı lacivertliler, Köln forması giyen Timo Hübers'in peşinde.

Fenerbahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! Timo Hübers...

Transfer için 26 yaşındaki stoperin sözleşmesinin sezon sonunda bitmesi avantaj olarak görülüyor.

Fenerbahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! Timo Hübers...

Ancak Kanarya 1.90 boyundaki futbolcuyla ilgilense de Köln takımının transfere izin vermediği öğrenildi.

Fenerbahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! Timo Hübers...

Köln Sportif Direktörü Christian Keller yapmış olduğu açıklamada, "Timo'nun uzun vadede takımda kalacağını tahmin edebiliyorum" dedi.

Fenerbahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! Timo Hübers...

Hübers'in sözleşmesinde 20 ila 25 maça çıkması durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzar maddesinin yer aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! Timo Hübers...

Alman stoper şu ana kadar Köln ile 20 maçta forma giydi.

Fenerbahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! Timo Hübers...

Hübers'in bu istatistiği yakalamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! Timo Hübers...

Birçok Avrupa takımının listesinde yer alan Hübers'in sözleşmesinde iyileştirme yapılması gerektiği haberde yer alırken ancak bu durumun şu anda bir belirtisinin olmadığı da yazıldı.

Fenerbahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! Timo Hübers...

SÖZLEŞMEDE FLAŞ DETAY!

Bu gelişmelerin yanı sıra Hübers'in kontratının uzaması halinde serbest kalma maddesinin de devreye gireceği ifade edildi.

Fenerbahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! Timo Hübers...

Fenerbahçe'nin, bu maddenin aktif olmasıyla birlikte ne gibi bir hamle yapacağı merak konusu.

Fenerbahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! Timo Hübers...

Timo Hübers kariyerinde Hannover ve Diekholzen gibi takımlarda da forma giymişti.

DİĞER
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i değişimi ile parmak ısırttı! 'Kikirik Biricik' Çisil Oral tam bir estetik harikası oldu!
Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcuda soygun! 2 buçuk milyon liralık altını işte böyle çaldılar! Anbean hırsızlık anı kamerada...
Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi...
F.Bahçe'ye Kore'den iki transfer! İmza atıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den anlamlı hareket! Jesus'a teşekkür
Transferde dev kapışma! F.Bahçe ve G.Saray o isim için karşı karşıya
Her Okura Özel Kitaplar
Size Özel Edebiyat Kitapları
Silivri TOKİ kura çekilişi ne zaman?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus'ta yeni başkan Gianluca Ferrero oldu Juventus'ta yeni başkan Gianluca Ferrero oldu 16:22
F.Bahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! F.Bahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! 16:17
F.Bahçe'den anlamlı hareket! Jesus'a teşekkür F.Bahçe'den anlamlı hareket! Jesus'a teşekkür 16:11
Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? 16:10
Fenerbahçe'nin kamp programı açıklandı Fenerbahçe'nin kamp programı açıklandı 15:55
Göztepe Altay maçında atılan fişek emniyette sergilendi Göztepe Altay maçında atılan fişek emniyette sergilendi 15:55
Daha Eski
Nwakaeme'den sürpriz paylaşım! İstanbul'a geldi Nwakaeme'den sürpriz paylaşım! İstanbul'a geldi 15:33
Ziyech'ten Beşiktaş'a kötü haber! Ziyech'ten Beşiktaş'a kötü haber! 15:31
Heyecanlandıran paylaşım! "Yuvama dönüyorum" Heyecanlandıran paylaşım! "Yuvama dönüyorum" 15:21
Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi... Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi... 15:10
Bahçeşehir - CEZ Nymburk maçı saat kaçta? Bahçeşehir - CEZ Nymburk maçı saat kaçta? 15:08
Promitheas - Türk Telekom maçı saat kaçta? Promitheas - Türk Telekom maçı saat kaçta? 14:58