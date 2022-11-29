Fenerbahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! Timo Hübers...

Fenerbahçe'de stoper arayışları devam ediyor.
Sarı lacivertliler, lige verilen arada listesine aldığı birçok oyuncuyla temas halindeydi.
Teknik Direktör Jorge Jesus'un defans hattına takviye istediği biliniyordu.
Fenerbahçe'de stoper arayışları devam ediyor.
Sarı lacivertliler, lige verilen arada listesine aldığı birçok oyuncuyla temas halindeydi.
Teknik Direktör Jorge Jesus'un defans hattına takviye istediği biliniyordu.
Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, transfer gündemine sürpriz bir futbolcuyu aldı.
Asporcom.tr eidtörü Kubilay Açıkgün'ün Kicker'den derlediği habere göre, sarı lacivertliler, Köln forması giyen Timo Hübers'in peşinde.
Transfer için 26 yaşındaki stoperin sözleşmesinin sezon sonunda bitmesi avantaj olarak görülüyor.
Ancak Kanarya 1.90 boyundaki futbolcuyla ilgilense de Köln takımının transfere izin vermediği öğrenildi.
Köln Sportif Direktörü Christian Keller yapmış olduğu açıklamada, "Timo'nun uzun vadede takımda kalacağını tahmin edebiliyorum" dedi.
Hübers'in sözleşmesinde 20 ila 25 maça çıkması durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzar maddesinin yer aldığı belirtildi.
Hübers'in bu istatistiği yakalamasına kesin gözüyle bakılıyor.
Birçok Avrupa takımının listesinde yer alan Hübers'in sözleşmesinde iyileştirme yapılması gerektiği haberde yer alırken ancak bu durumun şu anda bir belirtisinin olmadığı da yazıldı.
SÖZLEŞMEDE FLAŞ DETAY!
Bu gelişmelerin yanı sıra Hübers'in kontratının uzaması halinde serbest kalma maddesinin de devreye gireceği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin, bu maddenin aktif olmasıyla birlikte ne gibi bir hamle yapacağı merak konusu.
Timo Hübers kariyerinde Hannover ve Diekholzen gibi takımlarda da forma giymişti.