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FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası'nın açılış karşılaşmasında Katar'a iki gol atarak takımına galiibyeti getiren isim olmuştu. Performansıyla gündem olan ve teklifler aldığı konuşulan tecrübeli oyuncunun menajeri flaş bir açıklama yaptı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 07:58
FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'de en çok merak edilen konulardan biri de Dünya Kupası'nda attığı iki golle takımını Katar karşısında galibiyete taşıyan Enner Valencia'nın durumu...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Valencia'nın menajeri Ganzola Vargas, gelecekleri ile ilgili kararı Dünya Kupası'ndan sonra vereceklerini söyledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Ekvador basınına açıklamalarda bulunan Vargas, şunları dile getirdi:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Enner yüzde 100 Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Şu an sadece milli takımı düşünüyor. Dünya Kupası'ndan sonra elimizdeki farklı seçenekleri analiz edeceğiz. En iyi kararı vereceğiz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Vargas, Fenerbahçe'nin 2 yıllık yeni kontrat önermeyi planladığı Valencia'nın sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu da ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Enner Türkiye'de çok mutlu ve önceliği Fenerbahçe'de.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Vargas ayrıca Valencia'nın Ekvador'a attığı 2 golle ilgili olarak da, "2 Dünya Kupası'nda oynadığı 5 maçta 5 gol. Dünya Kupası'ndan daha ciddi bir şey var mı? Sanmıyorum" diye konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Valencia, çubuklu ile bu sezon 23 maçta 17 gol+4 asist ile 21 gol katkısı sağlayarak müthiş bir performansa imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

HOLLANDA İLE OYNUYORLAR

Dünya Kupası'ndaki ilk maçında ev sahibi KatarEnner Valencia'nın golleriyle 2-0 yenen Ekvador, gruptaki ikinci maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Portakallar da Senegal'i 2-0 mağlup etmişti. Yarın kazanan takım liderlik için avantaj elde edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Valencia'nın oynayıp oynamayacağı ise bugün netleşecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

ENNER VALENCIA KİMDİR?

4 Kasım 1989 yılında Ekvador'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Caribe altyapısında başladı. Ardından CS Emelec'e transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Sırasıyla Pachuca, West Ham United, Everton, Tigres UANL formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

2020 yılında Tigres'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Forvet mevkisinde forma giyen tecrübeli yıldız, 1.77 cm boyunda... Valencia'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

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