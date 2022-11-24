FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'de en çok merak edilen konulardan biri de Dünya Kupası'nda attığı iki golle takımını Katar karşısında galibiyete taşıyan Enner Valencia'nın durumu...
Fenerbahçe'de en çok merak edilen konulardan biri de Dünya Kupası'nda attığı iki golle takımını Katar karşısında galibiyete taşıyan Enner Valencia'nın durumu...
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Valencia'nın menajeri Ganzola Vargas, gelecekleri ile ilgili kararı Dünya Kupası'ndan sonra vereceklerini söyledi.
Ekvador basınına açıklamalarda bulunan Vargas, şunları dile getirdi:
Enner yüzde 100 Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Şu an sadece milli takımı düşünüyor. Dünya Kupası'ndan sonra elimizdeki farklı seçenekleri analiz edeceğiz. En iyi kararı vereceğiz.
Vargas, Fenerbahçe'nin 2 yıllık yeni kontrat önermeyi planladığı Valencia'nın sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu da ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Enner Türkiye'de çok mutlu ve önceliği Fenerbahçe'de.
Vargas ayrıca Valencia'nın Ekvador'a attığı 2 golle ilgili olarak da, "2 Dünya Kupası'nda oynadığı 5 maçta 5 gol. Dünya Kupası'ndan daha ciddi bir şey var mı? Sanmıyorum" diye konuştu.
Valencia, çubuklu ile bu sezon 23 maçta 17 gol+4 asist ile 21 gol katkısı sağlayarak müthiş bir performansa imza attı.
HOLLANDA İLE OYNUYORLAR
Dünya Kupası'ndaki ilk maçında ev sahibi Katar'ı Enner Valencia'nın golleriyle 2-0 yenen Ekvador, gruptaki ikinci maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.
Portakallar da Senegal'i 2-0 mağlup etmişti. Yarın kazanan takım liderlik için avantaj elde edecek.
Valencia'nın oynayıp oynamayacağı ise bugün netleşecek.
ENNER VALENCIA KİMDİR?
4 Kasım 1989 yılında Ekvador'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Caribe altyapısında başladı. Ardından CS Emelec'e transfer oldu.
Sırasıyla Pachuca, West Ham United, Everton, Tigres UANL formaları giydi.
2020 yılında Tigres'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu.
Forvet mevkisinde forma giyen tecrübeli yıldız, 1.77 cm boyunda... Valencia'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.