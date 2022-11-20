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Napoli de peşinde

Sarı-lacivertlilerin 17’lik süper yeteceği Arda Güler’i İtalyan devi de istiyor Sicilya ekibi genç yıldızın şartlarını araştırıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 06:50
Napoli de peşinde

F.Bahçe'den yakın zaman içinde Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi renklerine bağlayan Napoli kısa süre içinde yeniden sarı-lacivertlilerin kapısını çalabilir. Bir süredir Ferdi Kadıoğlu ve Crespo'yu takip eden Sicilya temsilcisi Arda Güler için de nabız yoklamaya başladı. Yetenek avcısı Massimiliano Maddaloni, Napoli'nin 17 yaşındaki futbolcu için mutlaka hamle yapması gerektiğini yönetime bildirdi. 56 yaşındaki futbol adamının Arda için "Uzun süredir böyle yetenekli bir oyuncu görmedim" dediği öğrenildi.

OĞUZ ÇETİN'DEN ÖVGÜ

Sarı-lacivertli kulübün efsane ismi Oğuz Çetin, Arda Güler'i övdü. Çetin "Camiayı temsil edebilecek bir genç geliyor; Arda Güler gibi. Arda'nın sorumluluğu büyük. Sahada çok başarılı bir Arda olması, herkes için bir örnek olacak" ifadeleni kullandı .

BARÇA'YA YAKIŞIR

F.Bahçe'nin eski forveti Nobre de Arda Güler'i yere göğe koyamadı. Nobre, "O tam bir Barcelona futbolcusu! Henüz 17 yaşında ve uzun zamandır böyle temiz, kaliteli ayaklar görmedim" dedi.

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