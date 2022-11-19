Samuel Osayi’ye tam not

Kanarya'nın Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi- Samuel ülkesinin milli takımında önceki gece oynadıkları maça damga vurdu. Portekizli yaptıkları karşılaşmaya yedek başlayan 24 yaşındaki futbolcu, sonradan oyuna girip bir penaltı yaptırdı; ancak takımı değerlendiremedi. Performansıyla Nijerya'nın en beğenilen ismi oldu. Öte yandan Portekiz maçı 4-0 kazandı.
Kanarya'nın Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi- Samuel ülkesinin milli takımında önceki gece oynadıkları maça damga vurdu. Portekizli yaptıkları karşılaşmaya yedek başlayan 24 yaşındaki futbolcu, sonradan oyuna girip bir penaltı yaptırdı; ancak takımı değerlendiremedi. Performansıyla Nijerya'nın en beğenilen ismi oldu. Öte yandan Portekiz maçı 4-0 kazandı.