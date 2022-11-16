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Fenerbahçe'den Diakhaby'ye kanca!

Stoper arayan Kanarya, Gineli yıldızı da gündemine aldı. Fenerbahçe, Valencia'nın 1.92'lik kulesini takip ediyor. 25 yaşındaki savunmacının kontratı sezon sonu bitiyor. Bu sezon 10 defa forma giydi. 2 gol attı, asisti yok. İşte transfere ilişkin detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'den Diakhaby'ye kanca!
Sarı-lacivertliler savunmasını takviye etmek için birçok ismi gündemine aldı. Bunlardan biri de Mouctar Diakhaby. Kariyerini Valencia'da sürdüren 25 yaşındaki savunma oyuncusunun kontratı sezon sonu bitiyor. İspanyol kulübü ile de masaya oturmadı. Valencia'nın sözleşme uzatma teklifine sıcak yaklaşmadı. Fenerbahçe, devre arasında Diakhaby'yi renklerine bağlamak için Valencia'ya teklifini götürecek. Lyon'dan Yarasalara gelen Diakhaby kontrat yılında olduğu için uygun bir bonservis bedeliyle takıma katılabilecek. Teknik direktör Jorge Jesus'un da bu transferi onayladığı öğrenildi. Kısa süre içinde hız kazanacak. Fenerbahçe bir an önce stoper işini çözmek istiyor.

Mouctar Diakhaby, 1.92'lik boyuyla hava toplarında çok etkili bir oyuncu. Uzun boyuna rağmen hantal değil. Güçlü bir koşuya sahip. Böylece arkasına kolay adam sarkıtmıyor. Aynı zamanda da korkutucu bir fiziği var. Valencia Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, bire bir adam markajına karar verdiği zaman rakibin en tehlikeli silahını Diakhaby ile eşleştiriyor. Transfermarkt verilerine göre 25 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli 8 milyon euro. Ancak sözleşmesi sezon sonu tamamlandığı için sarı-lacivertli yönetim 4 milyon euro gibi bir rakama bu transferi bitirmek istiyor. Diakhaby'ye de güçlü bir teklif götürülecek.

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