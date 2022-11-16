Fenerbahçe'den Diakhaby'ye kanca!

Mouctar Diakhaby, 1.92'lik boyuyla hava toplarında çok etkili bir oyuncu. Uzun boyuna rağmen hantal değil. Güçlü bir koşuya sahip. Böylece arkasına kolay adam sarkıtmıyor. Aynı zamanda da korkutucu bir fiziği var. Valencia Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, bire bir adam markajına karar verdiği zaman rakibin en tehlikeli silahını Diakhaby ile eşleştiriyor. Transfermarkt verilerine göre 25 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli 8 milyon euro. Ancak sözleşmesi sezon sonu tamamlandığı için sarı-lacivertli yönetim 4 milyon euro gibi bir rakama bu transferi bitirmek istiyor. Diakhaby'ye de güçlü bir teklif götürülecek.
Mouctar Diakhaby, 1.92'lik boyuyla hava toplarında çok etkili bir oyuncu. Uzun boyuna rağmen hantal değil. Güçlü bir koşuya sahip. Böylece arkasına kolay adam sarkıtmıyor. Aynı zamanda da korkutucu bir fiziği var. Valencia Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, bire bir adam markajına karar verdiği zaman rakibin en tehlikeli silahını Diakhaby ile eşleştiriyor. Transfermarkt verilerine göre 25 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli 8 milyon euro. Ancak sözleşmesi sezon sonu tamamlandığı için sarı-lacivertli yönetim 4 milyon euro gibi bir rakama bu transferi bitirmek istiyor. Diakhaby'ye de güçlü bir teklif götürülecek.
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