Usta yazarlar Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'u değerlendirdi! "Bundan iyisi..."

İSKENDER GÜNEN: Yıllardır dilimize pelesenk olan sözler var, 'Galip gelen takım bozulmaz' ya da 'Bir takımda çok fazla rotasyon yaptığınızda performans düşer' gibi. Jesus bu sözlerin anlamsızlığını ortaya koydu. Çünkü gerek Avrupa Ligi gerekse Süper Lig'de oynanan her maçta değişik ve rotasyonlu 11'lerle sahaya çıkmasına rağmen geçen sürede çok başarılı sonuçlar aldı. Rotasyon yaptığı ya da sonradan oyuna giren her oyuncudan istediği katkıyı alabilecek bir yapıyı kurdu. Bana göre en büyük başarısı bu olsa gerek.