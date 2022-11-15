Pereira tutunamadı

Sarı - lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Corinthians'ı çalıştıran Vitor Pereira, burada da kalıcı olamadı. Portekizli çalıştırıcı ile Corinthians, Brezilya Ligi'ni 65 puanla 4. sırada tamamlamıştı. Kulüp başkanı Duilio Monteiro Alves "Bugün bir dönemi kapatıyoruz. Pereira ve teknik ekibinin kontratları doldu. Artık bizimle birlikte olmayacaklar. Sözleşmelerini yenilemeyeceğiz" dedi.
Sarı - lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Corinthians'ı çalıştıran Vitor Pereira, burada da kalıcı olamadı. Portekizli çalıştırıcı ile Corinthians, Brezilya Ligi'ni 65 puanla 4. sırada tamamlamıştı. Kulüp başkanı Duilio Monteiro Alves "Bugün bir dönemi kapatıyoruz. Pereira ve teknik ekibinin kontratları doldu. Artık bizimle birlikte olmayacaklar. Sözleşmelerini yenilemeyeceğiz" dedi.