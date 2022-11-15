Haberler Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu rekorla gidecek! Gelecek teklif yaklaşık..

Ferdi Kadıoğlu rekorla gidecek! Gelecek teklif yaklaşık..

Ferdi Kadıoğlu'nu Napoli ve Inter izledi, tam puan verdi. Ferdi'yi Napoli ve Inter takip etti, tam puan verdi. Ferdi için 25 milyon Euro'luk teklif gelmesi bekleniyor. Cenk Tosun'un 22 milyon Euro'luk rekorunu kırması an melesesi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 06:50
Ferdi Kadıoğlu rekorla gidecek! Gelecek teklif yaklaşık..

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu'nu Giresunspor ile oynanan maçta Napoli ve Inter kulüpleri takip etmişti.

Ferdi Kadıoğlu rekorla gidecek! Gelecek teklif yaklaşık..

Gelen bilgilere göre her iki takımın yetkilileri Ferdi Kadıoğlu'nun performansına tam puan verdi.

Ferdi Kadıoğlu rekorla gidecek! Gelecek teklif yaklaşık..

Ferdi Kadıoğlu'na devre arasında ya da sezon sonunda resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor.

Ferdi Kadıoğlu rekorla gidecek! Gelecek teklif yaklaşık..

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Ferdi için rekor bir bonservis ücreti teklif edilecek.

Ferdi Kadıoğlu rekorla gidecek! Gelecek teklif yaklaşık..

Teklif edilecek rakamın 25 milyon Euro civarında olması bekleniyor.

Ferdi Kadıoğlu rekorla gidecek! Gelecek teklif yaklaşık..

Eğer Ferdi Kadıoğlu bu rakama transfer olursa Süper Lig'den yurt dışına transfer olan en pahalı futbolcu ünvanını elde edecek.

Ferdi Kadıoğlu rekorla gidecek! Gelecek teklif yaklaşık..

REKOR CENK TOSUN'DA...

Öncekı rekor 22 milyon Euro ile Cenk Tosun'a ait.

Ferdi Kadıoğlu rekorla gidecek! Gelecek teklif yaklaşık..

Cenk Tosun 22 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuş ve bu transfer büyük ses getirmişti.

Ferdi Kadıoğlu rekorla gidecek! Gelecek teklif yaklaşık..

2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi Kadıoğlu'na devre arasında teklif gelse bile Fener yönetimi oyuncuyu sezon sonuna kadar tutacak.

Ferdi Kadıoğlu rekorla gidecek! Gelecek teklif yaklaşık..

Tekliflerin tamamı sezon sonunda değerlendirmeye alınacak.

Ferdi Kadıoğlu rekorla gidecek! Gelecek teklif yaklaşık..

Yine gelen bilgilere göre Ferdi'ye Napoli ve Inter dışında başka kulüplerden de tekliflerin gelmesi söz konusu.

Ferdi Kadıoğlu rekorla gidecek! Gelecek teklif yaklaşık..

Takvim'in haberine göre rekabet artarsa bundan karlı çıkacak taraf Fenerbahçe olacak.

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