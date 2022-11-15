Jorge Jesus bu kez hatalı! Fenerbahçe - Giresunspor maçında...

'YOLUMUZ UZUN'

Jorge Jesus, hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde lider girdikleri Dünya Kupası arasına çıkarken, sosyal medya hesabından özel bir video yayınladı. Sezonun ilk yarısıyla alakalı fotoğrafların yer aldığı videoyu paylaşan Jesus, Portekizce olarak ve özel bir müzikle 'Yolumuz uzun' mesajını yazdı. Öte yandan Jesus'un yardımcıları da aradan fırsatla Portekiz'e gitti, tatillerine başladı.