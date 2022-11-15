Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus bu kez hatalı! Fenerbahçe - Giresunspor maçında...

Jorge Jesus bu kez hatalı! Fenerbahçe - Giresunspor maçında...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'de, Dünya Kupası öncesi oynadığı son maçta Giresunspor ile karşı karşıya geldi ve maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin, daha önce de 10 kişi kaldığı maçlar olmuş ancak Jorge Jesus, stratejisiyle bu maçlardan galip ayrılmayı başarmıştı. Peki, Jesus'un Giresunspor maçındaki hataları neler oldu? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 09:06
Jorge Jesus bu kez hatalı! Fenerbahçe - Giresunspor maçında...

Jorge Jesus yönetiminde sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe; Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste aldığı başarılı sonuçlarla inanılmaz bir performans sergiledi.

Jorge Jesus bu kez hatalı! Fenerbahçe - Giresunspor maçında...

Sarı-lacivertliler, ligde Dünya Kupası arasına en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider girerken UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Jorge Jesus bu kez hatalı! Fenerbahçe - Giresunspor maçında...

Fenerbahçe'de başarının en büyük pay sahiplerinden Jorge Jesus, Giresunspor ile oynanan karşılaşmada yaptığı hatalarla dikkat çekti.

Jorge Jesus bu kez hatalı! Fenerbahçe - Giresunspor maçında...

Sezon başından beri büyük övgüler alan Portekizli çalıştırıcı bu kez eleştirilere maruz kaldı.

Jorge Jesus bu kez hatalı! Fenerbahçe - Giresunspor maçında...

İşte ayrıntılar...

Jorge Jesus bu kez hatalı! Fenerbahçe - Giresunspor maçında...

OYUNCULARA BAŞARILAR DİLEDİ
Teknik direktör Jorge Jesus, Giresunspor yenilgisi sonrası futbolcularına sahip çıktı.

Jorge Jesus bu kez hatalı! Fenerbahçe - Giresunspor maçında...

Dünya Kupası arası nedeniyle tatile çıkacak ve milli takıma gidecek oyuncularıyla tek tek görüşen Jesus, hepsine moral aşıladı.

Jorge Jesus bu kez hatalı! Fenerbahçe - Giresunspor maçında...

Portekizli çalıştırıcı oyuncularına tek tek sarılıp sezonun ilk yarısında iki kulvarda da zirvede oldukları için tebrik etti.

Jorge Jesus bu kez hatalı! Fenerbahçe - Giresunspor maçında...

Jesus, Dünya Kupası'na gidecek oyuncularına da başarılar diledi.

Jorge Jesus bu kez hatalı! Fenerbahçe - Giresunspor maçında...

'YOLUMUZ UZUN'
Jorge Jesus, hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde lider girdikleri Dünya Kupası arasına çıkarken, sosyal medya hesabından özel bir video yayınladı. Sezonun ilk yarısıyla alakalı fotoğrafların yer aldığı videoyu paylaşan Jesus, Portekizce olarak ve özel bir müzikle 'Yolumuz uzun' mesajını yazdı. Öte yandan Jesus'un yardımcıları da aradan fırsatla Portekiz'e gitti, tatillerine başladı.

Jorge Jesus bu kez hatalı! Fenerbahçe - Giresunspor maçında...

JESUS BU KEZ HATALI
Milliyet'in derlediği habere göre, Dünya Kupası arasına sürpriz Giresunspor yenilgisiyle giren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un hataları gözden kaçmadı.

Jorge Jesus bu kez hatalı! Fenerbahçe - Giresunspor maçında...

Sezon başından beri başarılı kararları, maç kurtaran hamleleri ve önemli dokunuşlarıyla övgüleri toplayan Portekizli çalıştırıcı, bu defa istediğini bulamadı.

Jorge Jesus bu kez hatalı! Fenerbahçe - Giresunspor maçında...

Hem karşılaşma içerisinde hamleler gecikti hem de 10 kişi kalan takımını toparlayamadı.

Jorge Jesus bu kez hatalı! Fenerbahçe - Giresunspor maçında...

Fiziksel ve mental olarak yorgun olan sarı lacivertliler, 1-0'dan 2-1 maç verdi.

Jorge Jesus bu kez hatalı! Fenerbahçe - Giresunspor maçında...

ORTA SAHADA KIRILDI
Özellikle orta sahada vasat kalan Zajc, İrfan Can ve Rossi'ye müdahale etmekte geciken Jesus, Joao Pedro'nun atılmasıyla devreye 10 kişi giren takımına müdahalade bulunmadı.

Jorge Jesus bu kez hatalı! Fenerbahçe - Giresunspor maçında...

Takım 1-0 önde olmasına rağmen fiziksel olarak yorulunca bireysel hatalar başladı.

Jorge Jesus bu kez hatalı! Fenerbahçe - Giresunspor maçında...

60'a kadar bekleyen tecrübeli hoca, Crespo hamlesini geç yaptı.

Jorge Jesus bu kez hatalı! Fenerbahçe - Giresunspor maçında...

İsmail Yüksek ve Arda Güler gibi dinamizm katabilecek gençler de dışarda kaldı.

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