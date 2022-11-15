Fenerbahçe savunmaya çözümü buldu! Zajc gidecek Mouctar Diakhaby gelecek

DEĞERİNİ 1 SEZONDA 3'E KATLAMIŞTI

Akşam'ın haberine göre, Valencia'ya transfer olduğu dönemde 10 milyon euroluk piyasa değeri olan Mouctar Diakhaby, 2018-19 sezonunda gösterdiği performansla değerini bir anda 3'e katlamıştı.