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Fenerbahçe savunmaya çözümü buldu! Zajc gidecek Mouctar Diakhaby gelecek

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Dünya Kupası ve ara dönemde, savunma hattını güçlendirmek istiyor. Bu bağlamda Fenerbahçe, transfer gündemine Mouctar Diakhaby'i aldı. Sarı lacivertliler, Mouctar Diakhaby transferini yabancı şartı oluşması halinde bitirecek. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 11:52
Fenerbahçe savunmaya çözümü buldu! Zajc gidecek Mouctar Diakhaby gelecek

Mouctar Diakhaby Fenerbahçe'nin stoper listesinde üst sıralara doğru tırmanıyor.

Fenerbahçe savunmaya çözümü buldu! Zajc gidecek Mouctar Diakhaby gelecek

Sarı-Lacivertliler ocak ayında yabancı kontenjanında yer açması durumunda Gineli stoperin transferi için resmi temaslara başlayacak.

Fenerbahçe savunmaya çözümü buldu! Zajc gidecek Mouctar Diakhaby gelecek

3 yıl önce piyasa değeri 30 milyon euro seviyelerine çıkan Mouctar Diakhaby, takımına veda etmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe savunmaya çözümü buldu! Zajc gidecek Mouctar Diakhaby gelecek

MOUCTAR DIAKHABY VALENCIA'YI REDDETTİ
Bundan 4 sezon önce 15 milyon euro karşılığında Valencia'ya transfer olan Mouctar Diakhaby'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe savunmaya çözümü buldu! Zajc gidecek Mouctar Diakhaby gelecek

İspanyol ekibinin yeni kontrat teklifini geri çeviren 25 yaşındaki savunmacı, kesin olarak ayrılık kararı aldı.

Fenerbahçe savunmaya çözümü buldu! Zajc gidecek Mouctar Diakhaby gelecek

FENERBAHÇE'DEN MOUCTAR DIAKHABY ATAĞI
Mouctar Diakhaby'yi devre arasında makul bir bedelle transfer etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de tek engel yabancı kontenjanı.

Fenerbahçe savunmaya çözümü buldu! Zajc gidecek Mouctar Diakhaby gelecek

Zajc da dahil olmak üzere bazı yabancı futbolcularla yollarını ayırması beklenen sarı lacivertlilerin kontenjanda yer açmasının ardından resmi temaslara başlayacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe savunmaya çözümü buldu! Zajc gidecek Mouctar Diakhaby gelecek

DEĞERİNİ 1 SEZONDA 3'E KATLAMIŞTI
Akşam'ın haberine göre, Valencia'ya transfer olduğu dönemde 10 milyon euroluk piyasa değeri olan Mouctar Diakhaby, 2018-19 sezonunda gösterdiği performansla değerini bir anda 3'e katlamıştı.

Fenerbahçe savunmaya çözümü buldu! Zajc gidecek Mouctar Diakhaby gelecek

Daha sonra kariyerinde düşüşe geçen Gineli stoperin güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Fenerbahçe savunmaya çözümü buldu! Zajc gidecek Mouctar Diakhaby gelecek

MOUCTAR DIAKHABY KİMDİR?
19 Aralık 1996'da Fransa'nın Vendome şehrinde dünyaya gelen Mouctar Diakhaby, aslen Gine asıllıdır.

Fenerbahçe savunmaya çözümü buldu! Zajc gidecek Mouctar Diakhaby gelecek

Yıldız soyunmacı, 1.92 boyunda.

Fenerbahçe savunmaya çözümü buldu! Zajc gidecek Mouctar Diakhaby gelecek

Mouctar Diakhaby, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor ve sol stoper olarak da görev alabiliyor.

Fenerbahçe savunmaya çözümü buldu! Zajc gidecek Mouctar Diakhaby gelecek

Kariyerine Lyon'da başlayan Mouctar Diakhaby, 2018-19 sezonunda Valencia'ya transfer olmuştu.

Fenerbahçe savunmaya çözümü buldu! Zajc gidecek Mouctar Diakhaby gelecek

Yıldız isim, Gine Milli Takımı ile 4 maça çıktı ve 1 gol üretti.

Fenerbahçe savunmaya çözümü buldu! Zajc gidecek Mouctar Diakhaby gelecek

Öte yandan Mouctar Diakhaby, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde oynadı.

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