Fenerbahçe savunmaya çözümü buldu! Zajc gidecek Mouctar Diakhaby gelecek

Mouctar Diakhaby Fenerbahçe'nin stoper listesinde üst sıralara doğru tırmanıyor.
Mouctar Diakhaby Fenerbahçe'nin stoper listesinde üst sıralara doğru tırmanıyor.
Sarı-Lacivertliler ocak ayında yabancı kontenjanında yer açması durumunda Gineli stoperin transferi için resmi temaslara başlayacak.
3 yıl önce piyasa değeri 30 milyon euro seviyelerine çıkan Mouctar Diakhaby, takımına veda etmeye hazırlanıyor.
MOUCTAR DIAKHABY VALENCIA'YI REDDETTİ
Bundan 4 sezon önce 15 milyon euro karşılığında Valencia'ya transfer olan Mouctar Diakhaby'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
İspanyol ekibinin yeni kontrat teklifini geri çeviren 25 yaşındaki savunmacı, kesin olarak ayrılık kararı aldı.
FENERBAHÇE'DEN MOUCTAR DIAKHABY ATAĞI
Mouctar Diakhaby'yi devre arasında makul bir bedelle transfer etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de tek engel yabancı kontenjanı.
Zajc da dahil olmak üzere bazı yabancı futbolcularla yollarını ayırması beklenen sarı lacivertlilerin kontenjanda yer açmasının ardından resmi temaslara başlayacağı belirtiliyor.
DEĞERİNİ 1 SEZONDA 3'E KATLAMIŞTI
Akşam'ın haberine göre, Valencia'ya transfer olduğu dönemde 10 milyon euroluk piyasa değeri olan Mouctar Diakhaby, 2018-19 sezonunda gösterdiği performansla değerini bir anda 3'e katlamıştı.
Daha sonra kariyerinde düşüşe geçen Gineli stoperin güncel piyasa değeri 8 milyon euro.
MOUCTAR DIAKHABY KİMDİR?
19 Aralık 1996'da Fransa'nın Vendome şehrinde dünyaya gelen Mouctar Diakhaby, aslen Gine asıllıdır.
Yıldız soyunmacı, 1.92 boyunda.
Mouctar Diakhaby, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor ve sol stoper olarak da görev alabiliyor.
Kariyerine Lyon'da başlayan Mouctar Diakhaby, 2018-19 sezonunda Valencia'ya transfer olmuştu.
Yıldız isim, Gine Milli Takımı ile 4 maça çıktı ve 1 gol üretti.
Öte yandan Mouctar Diakhaby, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde oynadı.