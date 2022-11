Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'ndan teklif aldı.

Yıldız futbolcu, ülkesinin Portekiz ile oynayacağı hazırlık maçına davet edildiğini sosyal medya hesabından duyururken, 'onur duydum' dedi.

Honored to be called up for Nigeria 🇳🇬🙏🏾 pic.twitter.com/AmtfwTHR9t