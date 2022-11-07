Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus'un yeni 'Flamengo'su Fenerbahçe oldu! Güney Amerika'nın 'Şampiyonlar Ligi'sini kazanmıştı

Jorge Jesus'un yeni 'Flamengo'su Fenerbahçe oldu! Güney Amerika'nın 'Şampiyonlar Ligi'sini kazanmıştı

Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başına getirdiği ve kısa sürede yarattığı etkiyle taraflı taraftsız tüm futbolseverlerin tebriğini kazanan Jorge Jesus, eski takımın Flamengo'da bulduğu rahatlığı Türkiye'de de yaşıyor. Portekizli Teknik Direktör, Flamengo ile Güney Amerika'nın 'Şampiyonlar Ligi Kupası' olan Copa Libertadores'i kazanmıştı. Sarı lacivertlilerde neler kazanacağı merak konusu olan Jorge Jesus'un, nasıl bu kadar kısa sürede yükselişe geçtiği de belli oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 11:15
Jorge Jesus'un yeni 'Flamengo'su Fenerbahçe oldu! Güney Amerika'nın 'Şampiyonlar Ligi'sini kazanmıştı

Süper Lig'de liderlik koltuğunu kapması ve Avrupa Ligi'nde de grubunu lider bitirip takımı son 16'ya direkt taşıması Jesus'a olan güveni ve sevgiyi daha da artırdı.

Jorge Jesus'un yeni 'Flamengo'su Fenerbahçe oldu! Güney Amerika'nın 'Şampiyonlar Ligi'sini kazanmıştı

Portekizli çalıştırıcı da kısa sürede İstanbul'a ve Fenerbahçe'ye uyum sağladı.

Jorge Jesus'un yeni 'Flamengo'su Fenerbahçe oldu! Güney Amerika'nın 'Şampiyonlar Ligi'sini kazanmıştı

Az zamanda çok önemli işler başaran tecrübeli teknik direktör akıllara Flamengo günlerini getirdi.

Jorge Jesus'un yeni 'Flamengo'su Fenerbahçe oldu! Güney Amerika'nın 'Şampiyonlar Ligi'sini kazanmıştı

Jesus, 2019-2020 arasında Brezilya'da Flamengo'da yakaladığı başarılı ortamı, uyumlu takımı ve taraftarla sevgi bağını Fenerbahçe'de de buldu.

Jorge Jesus'un yeni 'Flamengo'su Fenerbahçe oldu! Güney Amerika'nın 'Şampiyonlar Ligi'sini kazanmıştı

Bu durum da başarıya giden yolu kolaylaştırdı. Jorge Jesus, ülkesi Portekiz'de Benfica ve Sporting gibi iki büyük kulüple de başarılı olmuştu.

Jorge Jesus'un yeni 'Flamengo'su Fenerbahçe oldu! Güney Amerika'nın 'Şampiyonlar Ligi'sini kazanmıştı

Ancak Flamengo'da farklı ve özel bir bağ oluşturan Jesus, Fenerbahçe'de de benzer bir süreç yakaladı.

Jorge Jesus'un yeni 'Flamengo'su Fenerbahçe oldu! Güney Amerika'nın 'Şampiyonlar Ligi'sini kazanmıştı

Sarı-lacivertli takımın başında 4 ay gibi kısa bir sürede hem kırdığı rekorlar hem de tarihe geçecek adımlarla adından fazlasıyla söz ettirdi.

Jorge Jesus'un yeni 'Flamengo'su Fenerbahçe oldu! Güney Amerika'nın 'Şampiyonlar Ligi'sini kazanmıştı

Flamengo'da da 1 sene kalmasına rağmen başta Güney Amerika'nın 'Şampiyonlar Ligi Kupası' olan Copa Libertadores olmak üzere tam 5 kupa kazanan Jorge Jesus, kulüp efsaneleri arasına girmişti.

Jorge Jesus'un yeni 'Flamengo'su Fenerbahçe oldu! Güney Amerika'nın 'Şampiyonlar Ligi'sini kazanmıştı

Şu anda 2014'ten beri şampiyonluk bekleyen ve kupalara hasret olan Fenerbahçe'de tüm camia ciddi anlamda havaya girdi.

Jorge Jesus'un yeni 'Flamengo'su Fenerbahçe oldu! Güney Amerika'nın 'Şampiyonlar Ligi'sini kazanmıştı

Yakın geçmişteki eski teknik direktörlerde tam anlamıyla aradığını bulamayan sarı-lacivertlilerde bu kez herkes Jorge Jesus ismi etrafında birleşti.

Jorge Jesus'un yeni 'Flamengo'su Fenerbahçe oldu! Güney Amerika'nın 'Şampiyonlar Ligi'sini kazanmıştı

Milliyet'in derldiği habere göre, Flamengo'da Portekizce rahatlığını yaşayan Jorge Jesus, Fenerbahçe'de de dil sorunu çekmiyor.

Jorge Jesus'un yeni 'Flamengo'su Fenerbahçe oldu! Güney Amerika'nın 'Şampiyonlar Ligi'sini kazanmıştı

Kadroda Brezilya ve Portekizli futbolcuların fazlalığı kadar Portekizce bilen oyuncuların olması, teknik ekibinin tamamen Portekizce konuşması ve takımının uyumu da Jesus'u rahatlattı.

Jorge Jesus'un yeni 'Flamengo'su Fenerbahçe oldu! Güney Amerika'nın 'Şampiyonlar Ligi'sini kazanmıştı

1 YILDA 5 KUPA
Jorge Jesus'un teknik direktörlük kariyerindeki şüphesiz en özel kulübü Flamengo oldu.

Jorge Jesus'un yeni 'Flamengo'su Fenerbahçe oldu! Güney Amerika'nın 'Şampiyonlar Ligi'sini kazanmıştı

Brezilya ekibinde 2019-2020 arası sadece 1 yıl çalışmasına rağmen tam 5 kupa birden kazanan Jesus, tarihe geçti.

Jorge Jesus'un yeni 'Flamengo'su Fenerbahçe oldu! Güney Amerika'nın 'Şampiyonlar Ligi'sini kazanmıştı

Portekizli çalıştırıcı, Flamengo ile Brezilya Serie A şampiyonluğu, Libertadores Kupası, Sudamericana şampiyonluğu, Brezilya Süper Kupası ve Brezilya Kupası kazandı.

Jorge Jesus'un yeni 'Flamengo'su Fenerbahçe oldu! Güney Amerika'nın 'Şampiyonlar Ligi'sini kazanmıştı

Jesus ayrıca Flamengo ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali de oynadı.

Jorge Jesus'un yeni 'Flamengo'su Fenerbahçe oldu! Güney Amerika'nın 'Şampiyonlar Ligi'sini kazanmıştı

GÜVEN KAZANDI
Kısa sürede Fenerbahçe'ye damgasını vuran ve fark yaratan Jorge Jesus tüm camianın güvenini kazandı.

Jorge Jesus'un yeni 'Flamengo'su Fenerbahçe oldu! Güney Amerika'nın 'Şampiyonlar Ligi'sini kazanmıştı

Elde ettiği saha sonuçlarıyla bir nevi ezberleri yıkan Jesus'un kararları büyük güven uyandırıyor.

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