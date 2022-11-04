Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri! Son 16 turunda...

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri! Son 16 turunda...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu son maçında Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı ve direkt olarak son 16'ya kaldı. Sarı-lacivertlilerin rakibinin yer belli olacağı kura çekimi 24 Şubat'ta gerçekleştirilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 3. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde grupta ikinci sırada yer alan takımlar, temsilcilerimizin muhtemel rakipleri arasında. İşte o takımlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 09:32
İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri! Son 16 turunda...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, B Grubu'ndaki 6. maçında Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri! Son 16 turunda...

Sarı-lacivertliler, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Ukrayna ekibini deplasmanda da 2-0'lık skorla geçti.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri! Son 16 turunda...

Kanarya'ya galibiyeti getiren gollleri Arda Güler ve Willian Arao kaydetti.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri! Son 16 turunda...

Rennes'in AEK Larnaca ile berabere kalmasının ardından Fenerbahçe grubu lider tamamladı.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri! Son 16 turunda...

Grup aşamasında bileği bükülmeyen sarı-lacivertli ekip 14 puan toplama başarısı gösterdi.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri! Son 16 turunda...

Avrupa kupalarında çıktığı son 10 maçı kaybetmeyen sarı lacivertliler, kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri! Son 16 turunda...

Fenerbahçe bu süreçte 13 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri! Son 16 turunda...

Fenerbahçe grubu lider bitirmesinin ardından direkt olarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri! Son 16 turunda...

Sarı-lacivertlilerin son 16 turundaki rakibi 24 Şubat'ta gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası netlik kazanacak.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri! Son 16 turunda...

Bu turda ilk karşılaşmalar 9 Mart 2023, rövanşlar da 16 Mart 2023'te oynanacak.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri! Son 16 turunda...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki final maçına ise 31 Mayıs 2023'te Macaristan'daki Puskas Arena ev sahipliği yapacak.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri! Son 16 turunda...

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3'üncü sırada bitiren takımlar ile Avrupa Ligi'nde gruplarını 2'nci sırada bitiren takımların eşleşmelerinde tur atlayan takımlar, Fenerbahçe ile son 16 turunda eşleşebilecek.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri! Son 16 turunda...

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri! Son 16 turunda...

Şampiyonlar Ligi'nde 3. olup gelen takımlar:
Ajax, Barcelona, Juventus, Bayer Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar Donetsk, Sporting

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri! Son 16 turunda...

UEFA Avrupa Ligi'nde grubu 2. bitiren ekipler:
PSV, Rennes, Roma, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland, Nantes, Monaco

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