Haberler Fenerbahçe Cruyff’tan etkilendim

Cruyff’tan etkilendim

Jorge Jesus, futbol felsefesini oluştururken Hollandalı efsaneden etkilendiğini söyledi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Cruyff’tan etkilendim

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Jorge Jesus, UEFA'ya özel açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, ilham aldığı kişinin Johan Cruyff olduğunu söyledi. İşte o sözler:

Bugün 40'lı yaşlarımdan daha iyi bir antrenörüm.

Benim için en önemli şey, oyun fikirlerini yaratıcı yapabilen antrenörlüktür.

Futbol kesin bir bilim olmadığı için, kitaplara bağlı antrenörlük yapılmaz.

Rinus Michels ve Stefan Kovacs ile birlikte o büyük Ajax takımının ortaya çıktığı zamanı yakaladım. Oyuna farklı bir fikir getirmeye başladılar.

Herkesin savunma yaptığı dinamik futbolun yaratıcıları onlar.

Daha sonra teknik direktör olarak Cruyf bu felsefeyi takip etti ve ben de, bu fikri anlamak istemeye başladım.

O zaman kariyerime başladım ve Barcelona'da staj yaptım. Beni en çok etkileyen kişi o oldu.

DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den bomba transfer! Milli yıldızla anlaşma sağlandı...
Sonbahar! Burcu Esmersoy, aşk hayatına ve sıkıntılarına ilişkin itiraflarda bulundu
Porto izliyor! Devre arası teklif yapacaklar
Galatasaray'a olumsuz yanıt! 'Satılık değil'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Porto izliyor! Devre arası teklif yapacaklar
Fenerbahçe liderlik aşkına! İşte Jesus'un 11'i
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
💥 Çılgın Sayısal Loto çekildi! (2 Kasım 2022)
Ekim enflasyon rakamları açıklandı mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yıldız isimler söz verdi! Yönetimden jest geldi Yıldız isimler söz verdi! Yönetimden jest geldi 07:49
Birlik Külliye'de Birlik Külliye'de 06:25
M. City grupları güle oynaya tamamladı! M. City grupları güle oynaya tamamladı! 01:21
M. City grupları güle oynaya tamamladı! M. City grupları güle oynaya tamamladı! 01:20
PSG Juventus'u deplasmanda devirdi! PSG Juventus'u deplasmanda devirdi! 01:15
PSG Juventus'u deplasmanda devirdi! PSG Juventus'u deplasmanda devirdi! 01:13
Daha Eski
Chelsea gruptan lider çıktı! Chelsea gruptan lider çıktı! 01:03
Milan rahat turladı! Milan rahat turladı! 01:02
Milan rahat turladı! Milan rahat turladı! 01:02
Benfica'dan deplasmanda gol şov! Benfica'dan deplasmanda gol şov! 01:01
Benfica'dan deplasmanda gol şov! Benfica'dan deplasmanda gol şov! 01:01
Chelsea gruptan lider çıktı! Chelsea gruptan lider çıktı! 01:01