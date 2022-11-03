Cruyff’tan etkilendim

Jorge Jesus, UEFA'ya özel açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, ilham aldığı kişinin Johan Cruyff olduğunu söyledi. İşte o sözler:



Bugün 40'lı yaşlarımdan daha iyi bir antrenörüm.

Benim için en önemli şey, oyun fikirlerini yaratıcı yapabilen antrenörlüktür.

Futbol kesin bir bilim olmadığı için, kitaplara bağlı antrenörlük yapılmaz.

Rinus Michels ve Stefan Kovacs ile birlikte o büyük Ajax takımının ortaya çıktığı zamanı yakaladım. Oyuna farklı bir fikir getirmeye başladılar.

Herkesin savunma yaptığı dinamik futbolun yaratıcıları onlar.

Daha sonra teknik direktör olarak Cruyf bu felsefeyi takip etti ve ben de, bu fikri anlamak istemeye başladım.

O zaman kariyerime başladım ve Barcelona'da staj yaptım. Beni en çok etkileyen kişi o oldu.