Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Ne Haaland-Foden ne de Mbappe-Neymar! Avrupa'nın en iyisi onlar

FENERBAHÇE HABERLERİ | Ne Haaland-Foden ne de Mbappe-Neymar! Avrupa'nın en iyisi onlar

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de futbolcuların yükselen form grafiği dikkatleri çekti. Sarı-lacivertlilerde yükseliş devam ederken Michy Batshuayi ile Enner Valencia'nın performansları takdir topladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Ne Haaland-Foden ne de Mbappe-Neymar! Avrupa'nın en iyisi onlar

Süper Lig'de maç eksiğine rağmen zirvede yer alan Fenerbahçe özellikle gol yollarındaki süper performansı ile dikkatleri çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Ne Haaland-Foden ne de Mbappe-Neymar! Avrupa'nın en iyisi onlar

Sarı-Lacivertliler'de özellikle Enner Valencia ve Michy Batshuayi sadece rakipleri değil istatistikleri de alt üst ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Ne Haaland-Foden ne de Mbappe-Neymar! Avrupa'nın en iyisi onlar

İSTANBULSPOR'U YIKTILAR

Son olarak 5-2 kazanılan İstanbulspor maçında yıldızlaşan iki forvet şu ana kadar tam 16 gole imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Ne Haaland-Foden ne de Mbappe-Neymar! Avrupa'nın en iyisi onlar

Valencia 11, Batshuayi ise 5 kez rakip ağları sarstı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Ne Haaland-Foden ne de Mbappe-Neymar! Avrupa'nın en iyisi onlar

Takvim'in derlediği habere göre sarı-lacivertliler'in süper ikilisi, Avrupa'nın en büyük 10 ligi dikkate alındığında da zirvede yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Ne Haaland-Foden ne de Mbappe-Neymar! Avrupa'nın en iyisi onlar

58 dakikada bir rakip ağları sarsan Valencia ve Batshuayi, Avrupa'nın en hızlı ikilisi olmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Ne Haaland-Foden ne de Mbappe-Neymar! Avrupa'nın en iyisi onlar

Fenerbahçe'nin forvetleri, çok önemli yıldızları da solladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Ne Haaland-Foden ne de Mbappe-Neymar! Avrupa'nın en iyisi onlar

Listenin ikinci sırasında 75 dakikada bir gol atan Manchester City'nin yıldızları Erling Haaland ve Phil Foden yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Ne Haaland-Foden ne de Mbappe-Neymar! Avrupa'nın en iyisi onlar

SÜPER YILDIZLAR GERIDE KALDI

90 dakikada bir gol atan PSG'nin süper hücumcuları Kylian Mbappe ve Neymar ise üçüncü sırada kendisine yer buldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Ne Haaland-Foden ne de Mbappe-Neymar! Avrupa'nın en iyisi onlar

Barcelona'dan Lewandowski ve Ousmane Dembele 105 dakika ile 4. sırada.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Ne Haaland-Foden ne de Mbappe-Neymar! Avrupa'nın en iyisi onlar

Genk'den Onuachu-Paitsil ikilisi ise 110 dakika ile 5. basamakta bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Ne Haaland-Foden ne de Mbappe-Neymar! Avrupa'nın en iyisi onlar

Serie A'da Napoli'yi zirveye taşıyan Osimhen ve Kvaratshelia ise 7. sırada yer aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Ne Haaland-Foden ne de Mbappe-Neymar! Avrupa'nın en iyisi onlar

UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna kalmak isteyen Fenerbahçe, perşembe günü Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Ne Haaland-Foden ne de Mbappe-Neymar! Avrupa'nın en iyisi onlar

Gruptan çıkmayı garantileyen sarı-lacivertli ekip, en yakın rakibi olan Rennes'in üstünde bitirmesi halinde son 32 turunu es geçecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Ne Haaland-Foden ne de Mbappe-Neymar! Avrupa'nın en iyisi onlar

Fenerbahçe'nin yıldız ikilisi Valencia ve Batshuayi, Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile oynanan mücadelede dinlenma fırsatı bulmuştu.

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