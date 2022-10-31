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Tutabilene aşk olsun!

Sarı lacivertli takım yoluna tam gaz devam ediyor. Ligde fırtına gibi esen Fenerbahçe, yükselişini dün de sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Tutabilene aşk olsun!

Fenerbahçe, İstanbulspor'u deplasmanda 5-2 mağlup ederken galibiyet serisini de devam ettirdi. Sarı Kanarya dün geceki zaferiyle ligde galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Sarı lacivertli takım bu süre zarfında toplam 14 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü. Fenerbahçe ayrıca Süper Lig'deki son 7 karşılaşmanın 6'sını kazanıp 1'inde berabere kalarak 19 puanı hanesine yazdırdı.


526 BAŞARILI PAS YAPTI
Kanarya, İstanbulspor karşısında yüzde 63 topla oynama oranı yakalarken, doksan dakikada tam 526 başarılı pas yaptı. 13 şut çekti. Kaleyi bulan 7 şutun 5'i gol oldu. İstanbulspor'a ise sadece 4 şut imkanı tanıdı. Bunların 2'si gol oldu.

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