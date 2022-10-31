Tutabilene aşk olsun!

Fenerbahçe, İstanbulspor'u deplasmanda 5-2 mağlup ederken galibiyet serisini de devam ettirdi. Sarı Kanarya dün geceki zaferiyle ligde galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Sarı lacivertli takım bu süre zarfında toplam 14 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü. Fenerbahçe ayrıca Süper Lig'deki son 7 karşılaşmanın 6'sını kazanıp 1'inde berabere kalarak 19 puanı hanesine yazdırdı.



526 BAŞARILI PAS YAPTI

Kanarya, İstanbulspor karşısında yüzde 63 topla oynama oranı yakalarken, doksan dakikada tam 526 başarılı pas yaptı. 13 şut çekti. Kaleyi bulan 7 şutun 5'i gol oldu. İstanbulspor'a ise sadece 4 şut imkanı tanıdı. Bunların 2'si gol oldu.