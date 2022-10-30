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Fenerbahçe'de Michy Batshuayi Ümraniyespor galibiyetinin ardından konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Karşılaşmada hat-trick yapan Batshuayi açıklamalarda bulundu. Batshuayi, Çok mutluyum. Hem gol, hem de asist yapmak beni daha fazla mutlu ediyor ama önemli olan takımın kazanması." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 22:27 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 22:30
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi Ümraniyespor galibiyetinin ardından konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti. 3 gol atan Belçikalı forvet Michy Batshuayi açıklamalarda bulundu.

Batshuayi'nin açıklamaları;

Michy Batshuayi: Gerçekten çok mutluyum, etkili bir performans ortaya koymak istiyoruz. Sahada kazanmak istiyoruz, bunun için de sürekli çalışıyoruz. Bu ortamdan dolayı çok mutluyum.


"HOCAMIZI DİNLİYORUZ"
Jesus hakkında konuşan Batshuayi, "Çok mutluyum. Hem gol, hem de asist yapmak beni daha fazla mutlu ediyor ama önemli olan takımın kazanması. Hocamızı dinliyoruz, birbirimize yardım ediyoruz. Önemli olan hocamızı anlamak." dedi.

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