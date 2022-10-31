Taraftar süperdi

Fenerbahçe taraftarı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile oynanan karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar için 30 bin kişilik bir bölüm ayrılmıştı. Fenerbahçeliler bu bölümü büyük oranda doldurdular. Karşılaşmanın ilk düdüğünden son ana kadar müthiş bir destek verdiler. Telefon ışıklarıyla görsel şov da sundular.
Fenerbahçetaraftarı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile oynanan karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar için 30 bin kişilik bir bölüm ayrılmıştı. Fenerbahçeliler bu bölümü büyük oranda doldurdular. Karşılaşmanın ilk düdüğünden son ana kadar müthiş bir destek verdiler. Telefon ışıklarıyla görsel şov da sundular.