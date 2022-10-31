Haberler Fenerbahçe Taraftar süperdi

Taraftar süperdi

Fenerbahçe taraftarı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile oynanan karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar için 30 bin kişilik bir bölüm ayrılmıştı. Fenerbahçeliler bu bölümü büyük oranda doldurdular. Karşılaşmanın ilk düdüğünden son ana kadar müthiş bir destek verdiler. Telefon ışıklarıyla görsel şov da sundular.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Taraftar süperdi
Fenerbahçe taraftarı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile oynanan karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar için 30 bin kişilik bir bölüm ayrılmıştı. Fenerbahçeliler bu bölümü büyük oranda doldurdular. Karşılaşmanın ilk düdüğünden son ana kadar müthiş bir destek verdiler. Telefon ışıklarıyla görsel şov da sundular.
DİĞER
'Bir Şarkısın Sen'in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu’na yorum yağdı: Kusursuz güzellik ‘Fındık Kurdu’ Berna büyüdü güzelliğiyle hayran bıraktı!
Birçok ünlü TOGG sahibi olmak için sıraya girdi! İşte o ünlüler ve seçtikleri renkler...
Mertens'e sürpriz talip! Teklifi kabul ederse...
Galatasaray'ın şaşırtan Beşiktaş istatistiği! 11 sezonda da...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Olay sözler! "Golcüleri uçuruyor kaleciyi rezil ediyor"
Erman Toroğlu'dan iki yıldız için flaş yorum! 'Kenardan fırçayı yediler
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
TOGG iş başvurusu nasıl yapılır?
Barajlardaki doluluk oranı (30 Ekim 2022)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O isme övgüler yağdırdı! "Her hafta yıldızı daha da parlıyor" O isme övgüler yağdırdı! "Her hafta yıldızı daha da parlıyor" 07:41
Erman Toroğlu'dan iki yıldız için flaş yorum! 'Kenardan fırçayı yediler Erman Toroğlu'dan iki yıldız için flaş yorum! 'Kenardan fırçayı yediler 01:26
Verstappen Meksika'da F1 tarihine geçti! Verstappen Meksika'da F1 tarihine geçti! 01:18
Verstappen Meksika'da F1 tarihine geçti! Verstappen Meksika'da F1 tarihine geçti! 01:18
Weghorst'tan Cenk Tosun sözleri! Birlikte oynamaktan... Weghorst'tan Cenk Tosun sözleri! Birlikte oynamaktan... 01:06
Lyon 3 puanı tek golle aldı! Lyon 3 puanı tek golle aldı! 00:55
Daha Eski
Lyon 3 puanı tek golle aldı! Lyon 3 puanı tek golle aldı! 00:55
Torino'dan Milan'a çelme! Torino'dan Milan'a çelme! 00:49
Torino'dan Milan'a çelme! Torino'dan Milan'a çelme! 00:48
Jesus tarihine geçti! Böyle giderse F.Bahçe rekor kıracak Jesus tarihine geçti! Böyle giderse F.Bahçe rekor kıracak 00:38
Maç sonu konuştu! "Daha iyi olamazdı" Maç sonu konuştu! "Daha iyi olamazdı" 00:38
Maç sonu dikkat çeken anlar! Jesus ve Altay... Maç sonu dikkat çeken anlar! Jesus ve Altay... 00:37