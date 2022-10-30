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Cumhuriyet’in Fener’i

Fenerbahçeli taraftarlar, Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşku ile kutlarken, başkan Ali Koç şampiyonluk mesajı verdi: Artık fabrika ayarlarına dönelim.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 06:50
Cumhuriyet’in Fener’i

Kadıköy'de Fener alayı... Türkiye Cumhuriyeti'nin kuluşunun 100. yılına girerken sarı-lacivetliler, stadın çevresinde bir araya gelerek coşkuyla bayram sevinci yaşadılar. Saygı duruşu sonrası okunan İstiklal Marşı ile başlayan kutlamalarda başkan Ali Koç, yaptığı konuşmada şampiyonluk mesajı verdi: Artık fabrika ayarlarına dönelim... Başkan Koç, "Bugün, tüm özel günlerin arasındaki en özel gün. Bağımsızlığın, özgürlüğün, bilimin ve çağdaşlığın 99. yılı. Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. Ülkemizi ilgilendiren her konuda olduğu gibi Cumhuriyet'in 100. yılında da en önde olacağız. 'Cumhuriyet'in Fener'i' olacağız" diye konuştu. Gündüz Vakıfbank'ı yenerek Spor Toto Şampiyonlar KupasI'nı alan Sarı Melekler'i podyuma çağırarak onore eden başkan Koç, "Bu kupa; şampiyonluğun da habercisidir. Sporcularımıza kötü günlerinde de sahip çıkalım" dedi. Bunun üzerine meydanda yükselen tezahüratlarla kaleci Altay'a moral desteği verildi. Ardından okunan marşlarla kutlamalar tamamlandı.

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