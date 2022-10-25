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Işık göründü

Başkan Ali Koç’tan G.Saray’a gönderme: Tünelin ucunda ışık olduğunu gördük. Ne zaman kafamızı kaldırsak, ne hikmetse, iş başka yerlere gidiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 06:50
Işık göründü

Fenerbahçe Basketbol Müzesi açıldı. Başkan Ali Koç törende yaptığı konuşmada şampiyonluk mesajı verirken, Galatasaray'ın son günlerde yaptığı açıklamalara gönderme yaptı. "İnşallah bu sene güzel bir şeyler olur. Tünelin ucunda ışık olduğunu son iki haftada yaşananlarla görmüş oluyoruz. Ne zaman kafamızı kaldırsak, ne hikmetse, iş başka yerlere gidiyor" diyen Ali Koç, "Camia olarak 100. yılda en büyük hedefimiz, alabildiğimiz kadar şampiyonluklar almak. İnşallah önce Allah, sonra sporcularımız ve teknik heyetlerin çalışmalarıyla bu hayalimiz gerçekleşir." ifadelerini kullandı... Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'a da teşekkür etti.

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