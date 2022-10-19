Fenerbahçe'de eşsiz hücum gücü! Böyle devam ederse...

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un direksiyona geçmesiyle beraber kulüp, mazisindeki şanlı günlere geri döndü. Portekizli teknik adam yönetiminde Fenerbahçe tam da taraftarının istediği gibi oynuyor. Sürekli hücumu, golü ve maçları kazanmayı düşünen Kanarya geride kalan 9 haftada ağları 28 defa havalandırmayı başardı. Bu da maç başına 3.1 gol gibi inanılmaz bir ortalama tutturmalarını sağladı. Jesus'un Fenerbahçe'si gol olup yağınca herkesin aklına aynı soru geliyor: Bu takım 1988-89 sezonundaki 103 gollük rekoru kırabilir mi?



EŞSİZ BİR HÜCUM GÜCÜ

Fenerbahçe yıllar sonra şampiyonluğa ilk defa bu kadar güçlü şekilde bağlanırken yanında bir de tarihi gol rekoru beklentisi oluştu. Maç başına 3.1 gol ortalaması yakalayan Fenerbahçe bu istasistiğini koruması halinde sezon sonunda akıl almaz bir sayıya ulaşabilir. Jorge Jesus'un öğrencileri sezonu 118 golle tamamlayabilir. Sarı-lacivertli takımda ana hedef tabii ki lig şampiyonluğu ancak bu rekor ihtimalinin de günden güne artması camiayı heyecanlandırmıyor değil. Taraftarlar da sezon başında Löw yerine Jorge Jesus tercih sebebiyle yönetimi kutluyor.



42 GOL ATABİLİR!

Enner Valencia inanılmaz bir ortalama ile gol atıyor. Tecrübeli futbolcu bu seviyede istikrarlı şekilde fileleri havalandırmayı sürdürürse sezonu 42 golle tamamlayabilir. 10987-88 sezonunda Tanju Çolak 37 maçta 39 gol atmıştı. Valencia bu rekoru tarihe gömebilir.