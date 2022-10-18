Haberler Fenerbahçe Jesus’un jokeri sambacı Lincoln

Jesus’un jokeri sambacı Lincoln

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique'yi bu sezon adeta gerçek anlamda 'joker' gibi kullanıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 06:50
Jesus’un jokeri sambacı Lincoln
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique'yi bu sezon adeta gerçek anlamda 'joker' gibi kullanıyor. Bu sezon 18. resmi maçına çıkan 23 yaşındaki Brezilyalı yıldız Lincoln, deplasmandaki Ankaragücü karşılaşmasında orta sahanın ortasında Miguel Crespo'nun yanında görev aldı. Daha önce sol kanat bek, sol bek, sol ve sağ kanat, 10 numara pozisyonlarında oynayan Lincoln, başkent deplasmanında merkez orta sahada görev yaptı. Lincoln hocasının verdiği görevi başarıyla yerine getirdi.
DİĞER
Büyük beklentilerle gelmişti, kayıplara karıştı! Galatasaray'da Yusuf Demir gizemi…
Yıldız Tilbe seyircilerinin önünde sahne kıyafetini giyerken düştü! Gören neye uğradığını şaşırdı! O anlar anbean kameralara yansıdı
Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var
Florya'da hoca krizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kanarya düğümü ilk yarıda çözdü!
Jesus: Önemli olan kazanmaktı
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (18 Ekim 2022)
Altında anlık son durum (18 Ekim)
F.Bahçeli Arda Güler teyzesiyle hasret giderdi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çok sert VAR tepkisi! "Bir manipülasyon aracı..." Çok sert VAR tepkisi! "Bir manipülasyon aracı..." 01:45
Çok sert VAR tepkisi! "Bir manipülasyon aracı..." Çok sert VAR tepkisi! "Bir manipülasyon aracı..." 01:45
Lecce ile Fiorentina puanları paylaştı Lecce ile Fiorentina puanları paylaştı 01:32
Lecce ile Fiorentina puanları paylaştı Lecce ile Fiorentina puanları paylaştı 01:32
Attila Szalai: Yoğun bir fikstürden geçiyoruz Attila Szalai: Yoğun bir fikstürden geçiyoruz 01:17
Attila Szalai: Yoğun bir fikstürden geçiyoruz Attila Szalai: Yoğun bir fikstürden geçiyoruz 01:17
Daha Eski
Florya'da hoca krizi! Florya'da hoca krizi! 01:05
Altın Top Benzema’nın Altın Top Benzema’nın 01:02
Villarreal evinde güldü! Villarreal evinde güldü! 00:26
Villarreal evinde güldü! Villarreal evinde güldü! 00:25
Beşiktaş'ta Ismael çıkmazı! Yönetim arkasında ama... Beşiktaş'ta Ismael çıkmazı! Yönetim arkasında ama... 23:58
Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var 23:48