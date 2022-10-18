Jesus’un jokeri sambacı Lincoln

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique'yi bu sezon adeta gerçek anlamda 'joker' gibi kullanıyor. Bu sezon 18. resmi maçına çıkan 23 yaşındaki Brezilyalı yıldız Lincoln, deplasmandaki Ankaragücü karşılaşmasında orta sahanın ortasında Miguel Crespo'nun yanında görev aldı. Daha önce sol kanat bek, sol bek, sol ve sağ kanat, 10 numara pozisyonlarında oynayan Lincoln, başkent deplasmanında merkez orta sahada görev yaptı. Lincoln hocasının verdiği görevi başarıyla yerine getirdi.