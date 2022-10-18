Arda teyzesiyle hasret giderdi

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, maçta görev yapan polis memuru teyzesiyle hasret giderdi. Maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan Arda, Ankara'da görev yapan polis memuru teyzesiyle birbirlerine sarıldılar ve sohbet ettiler. Öte yandan maça yedek kulübesinde başlayan Arda, 90'da Lincoln'ün yerine oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe'ningenç yeteneği Arda Güler, maçta görev yapan polis memuru teyzesiyle hasret giderdi. Maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan Arda, Ankara'da görev yapan polis memuru teyzesiyle birbirlerine sarıldılar ve sohbet ettiler. Öte yandan maça yedek kulübesinde başlayan Arda, 90'da Lincoln'ün yerine oyuna dahil oldu.