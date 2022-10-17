Ankaragücü - Fenerbahçe maçında gol VAR'dan döndü! İşte o pozisyon...

Ankaragücü ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Kanarya, Batshuayi ve İrfan Can Kahveci ile üst üste goller buldu. Gollerin şokunu atlatmaya çalışan Ankaragücü, 26. dakikada Sowe ile golü buldu ancak pozisyonda ofsayt kararı verildi.



Hakem Halil Umut Meler, VAR ile kurduğu diyaloğun ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.



İşte o pozisyon...





Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır