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Ankaragücü - Fenerbahçe maçında gol VAR'dan döndü! İşte o pozisyon...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Ev sahibi ekibin 26. dakikada Sowe ile bulduğu gol iptal edildi. VAR incelemesinin yapılmasının ardından ofsayt kararı verildi ve gol geçerlilik kazanmadı. İşte o pozisyon...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 20:37 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 20:48
Ankaragücü - Fenerbahçe maçında gol VAR'dan döndü! İşte o pozisyon...

Ankaragücü ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Kanarya, Batshuayi ve İrfan Can Kahveci ile üst üste goller buldu. Gollerin şokunu atlatmaya çalışan Ankaragücü, 26. dakikada Sowe ile golü buldu ancak pozisyonda ofsayt kararı verildi.

Hakem Halil Umut Meler, VAR ile kurduğu diyaloğun ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

İşte o pozisyon...



Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır

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