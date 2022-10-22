Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Diego Rossi: Önemli bir hedefi gerçekleştirdik

Fenerbahçe forması giyen Diego Rossi, 1-0 kazanılan Başakşehir mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyet golünü atan Rossi, "Çok mutluyum takımıma yardım edebildiğim için. Forvetler için gol atmak çok önemlidir. 3 puan aldığımız için çok mutluyum." dedi.

Önemli bir hedefi gerçekleştirdiklerini belirten Uruguaylı futbolcu, "Bizim için en önemlisi kazanmak ve zirveye çıkmaktı. Önemli bir hedefi gerçekleştirdik. Topu kontrol ettim ve kontrol ederken kaleyi tam cepheden görüyordum. Güzel bir şutla golü attım." ifadelerini kullandı.