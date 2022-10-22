Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Diego Rossi: Önemli bir hedefi gerçekleştirdik

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Diego Rossi: Önemli bir hedefi gerçekleştirdik

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü atan Diego Rossi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Önemli bir hedefi gerçekleştirdiklerini belirten Rossi, "Bizim için en önemlisi kazanmak ve zirveye çıkmaktı." dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 22:27
Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Diego Rossi: Önemli bir hedefi gerçekleştirdik

Fenerbahçe forması giyen Diego Rossi, 1-0 kazanılan Başakşehir mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyet golünü atan Rossi, "Çok mutluyum takımıma yardım edebildiğim için. Forvetler için gol atmak çok önemlidir. 3 puan aldığımız için çok mutluyum." dedi.

Önemli bir hedefi gerçekleştirdiklerini belirten Uruguaylı futbolcu, "Bizim için en önemlisi kazanmak ve zirveye çıkmaktı. Önemli bir hedefi gerçekleştirdik. Topu kontrol ettim ve kontrol ederken kaleyi tam cepheden görüyordum. Güzel bir şutla golü attım." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Sinan Akçıl ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun Paris tatili Burcu Kıratlı'yı kızdırdı! Burcu Kıratlı'dan flaş hamle!
Son dakika: Buse Naz Çakıroğlu Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda şampiyon oldu
F.Bahçe zirve koltuğuna oturdu! İşte puan durumu
Liderlik düellosu F.Bahçe'nin!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gustavo Henrique: Çok fazla imkan vermedik
Jesus'tan sözleşme cevabı! Mayıs sonuna kadar...
Çılgın Sayısal sonuçları (22 Ekim)
💥 Sayısal Loto sorgulama ekranı (22 Ekim)
TV8,5 CANLI İZLE
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe zirve koltuğuna oturdu! İşte puan durumu F.Bahçe zirve koltuğuna oturdu! İşte puan durumu 21:59
Liderlik düellosu F.Bahçe'nin! Liderlik düellosu F.Bahçe'nin! 21:59
Mallorca geriden gelip kazandı! Mallorca geriden gelip kazandı! 21:42
Mağlubiyete Casemiro engel oldu! Mağlubiyete Casemiro engel oldu! 21:29
Erman Toroğlu: Seyrettiğim en iyi 2 takım Erman Toroğlu: Seyrettiğim en iyi 2 takım 21:09
Monza'yı da deviren Milan 4 maçlık seri yakaladı! Monza'yı da deviren Milan 4 maçlık seri yakaladı! 21:04
Daha Eski
Ege'de kazanan Altınordu! Ege'de kazanan Altınordu! 20:59
F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi! F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi! 20:56
Valladolid tek golle güldü! Valladolid tek golle güldü! 20:30
"Gerçekten kötü oynamadık!" "Gerçekten kötü oynamadık!" 20:21
Hull City deplasmanda kazandı! Ozan Tufan... Hull City deplasmanda kazandı! Ozan Tufan... 20:19
F.Bahçe - Başakşehir | CANLI F.Bahçe - Başakşehir | CANLI 19:59