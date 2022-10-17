ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE CANLI İZLE! Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Son haftaların formda takımı Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olacak. Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Avrupa ve Süper Lig'de çıkış içinde olan Fenerbahçe, Ankaragücü'nü mağlup edip üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Ankaragücü ise güçlü rakibi karşısında kazanmanın hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK!

Kanarya, karşılaşmanın oynanacağı Ankara'ya 6 eksikle gitti. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Emre Mor, Luan Peres, Joshua King, Mert Hakan, Arao ve Zajc kafilede yer almadı.

ANKARAGÜCÜ'NDE 2 İSİM YOK!

Ev sahibi Ankaragücü'nde ise Diack ve Marlon sakatlıkları nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Gökhan, Oğuz, Radakovic, Mujakic, Yasin, Tolga, Emre Kılınç, Taylan, Pedrinho, Beridze, Sowe

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi (Alioski), Crespo, İsmail, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1'den CANLI yayınlanacak.