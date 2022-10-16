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Türşad - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Türşad ile Fenerbahçe HDI Sigorta kozlarını paylaştı. Türşad'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 17:44
Türşad - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

AXA Sigorta Efeler Ligi dördüncü maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Bitlis temsilcisi Türşad'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler müsabakadan 25-17, 14-25, 25-21 ve 25-19'luk setler sonunda 3-1 mağlup ayrıldı.

Salon: Adilcevaz Bitlis

Hakemler: Yasin Okumuş, Gürhan Gül

Türşad: Vefa Yılmaz, Marko Vukasinovic, Hakan Polat, Bardia Saadat, Matheusz Mika, Cüneyt Dağcı, Ümit Demir (L), İzzet Alp Akkuş, Ali Alp Cayır (L)

Fenerbahçe: Hasan Sıkar, Marouf Lakrani, Yacine Louati, Kaan Gürbüz, Alexandre Ferreira, Vahit Emre Savaş, Hasan Yeşilbudak (L), Burak Mert (L) (İzzet Ünver, Arda Bostan, Pavle Peric, Oğuzhan Tarakcı, Ahmet Tümer)

Setler: 25-17, 14-25, 25-21, 25-19

Süre: 107 dakika (24, 23, 33, 27)

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