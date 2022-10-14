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Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı CANLI izle

Son dakika haberleri... THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, ikinci maçında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 21:00 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 21:05
Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı CANLI izle

THY Euroleague'de heyecan fırtınası devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

CANLI SKOR

1. PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 5-5 Maccabi Tel Aviv

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı TSİ 21:00'de başladı. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

GEÇMİŞTE NE OLMUŞTU?

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile 17 kez karşılaştı. Kanarya bu maçların 9'unda sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Sarı-lacivertliler, THY EuroLeague'de ilk maçında Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşmış, müsabakadan 74-62'lik skorla galibiyetle ayrılmıştı.

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