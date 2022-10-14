Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı CANLI izle

THY Euroleague'de heyecan fırtınası devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

CANLI SKOR

1. PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 5-5 Maccabi Tel Aviv

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı TSİ 21:00'de başladı. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

GEÇMİŞTE NE OLMUŞTU?

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile 17 kez karşılaştı. Kanarya bu maçların 9'unda sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Sarı-lacivertliler, THY EuroLeague'de ilk maçında Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşmış, müsabakadan 74-62'lik skorla galibiyetle ayrılmıştı.