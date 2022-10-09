FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia Karagümrük maçının ardından konuştu

Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE VALENCIA'NIN AÇIKLAMALARI:

Bugün aslında çılgınca bir maç oldu. Pek çok kez öne geçtik. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Takımıma yardım ettiğim için ayrıca mutluyum.

Çok çalışıyoruz. Daha da iyi olmalıyız. Gol yememek için bütün takım olarak daha fazla çalışmalıyız. Her hafta sıkı çalışmalarımızı devam ettirmeliyiz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Evimizde çok güçlü olduğumuzu biliyoruz ve sürdürmek için çalışacağız