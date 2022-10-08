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FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus farkını gösterdi! Kanarya'nın hayali...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. maçında AEK Larnaca'yı 2-0 yenerek grubundaki namağlup serisini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin bu performansı camiada yüzleri güldürdü. Jorge Jesus ile istatistikleri altüst etmeye devam eden Kanarya'da gözler UEFA finaline çevrildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus farkını gösterdi! Kanarya'nın hayali...

Fenerbahçe'nin oynadığı bu oyun camiayı mutlu etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus farkını gösterdi! Kanarya'nın hayali...

Skorun daha da artmasını 7 kurtarış yapan konuk ekibin kalecisi Kenan Piric önledi...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus farkını gösterdi! Kanarya'nın hayali...

Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde elemeler dahil oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus farkını gösterdi! Kanarya'nın hayali...

Fenerbahçe'nin 1. torbada olması gerekiyor" diyen Jorge Jesus, şimdiden takımı 15 basamak yukarıya taşıdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus farkını gösterdi! Kanarya'nın hayali...

Ülke puanına da büyük katkı sağladı...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus farkını gösterdi! Kanarya'nın hayali...

Hedef; AEK Larnaca'yı 13 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynanacak karşılaşmada da yenmek.

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