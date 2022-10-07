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‘Şanlı’ Batshuayi!

Dinamo Kiev maçında fileleri havalandıran Belçikalı forvet, AEK Larnaca’yı da boş geçmedi. Tuncay’ın serisini tekrarladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 06:50
‘Şanlı’ Batshuayi!

Fenerbahçe'yi 26. dakikada attığı golle 1-0 öne geçiren Michy Batshuayi yıllar sonra bir ilk gerçekleştirdi. Belçikalı forvet, Tuncay Şanlı'dan bu yana Avrupa kupalarında Kadıköy'de üst üste iki gol atan ilk futbolcu oldu. Batshuayi, Dinamo Kiev maçında da gol atmayı başarmıştı. Tuncay Şanlı, 2006-07 sezonunda UEFA Kupası gruplarında Palermo ve Eintracht Frankfurt'a karşı Kadıköy'de fileleri havalandırmıştı. Şanlı aynı sezon 3. tur maçında Alkmaar'a karşı da gol bulmuş ve üst üste üç iç saha maçında gol kaydetmeyi başarmıştı.

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