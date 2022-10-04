FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da iki yıldızın üstü çizildi! Menajerlerine talimat...

Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen teknik direktör Jorge Jesus, yönetimle birlikte önemli transfer hamleleri yaptı.
Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen teknik direktör Jorge Jesus, yönetimle birlikte önemli transfer hamleleri yaptı.
Daha önce çalıştığı birçok ismi Fenerbahçe'ye kazandıran Portekizli teknik adam bazı isimlerin de üstünü çizmiş oldu.
SERDAR DURSUN VE MİHA ZAJC'IN ÜSTÜ ÇİZİLDİ!
Bu isimlerin başında ise Serdar Dursun ve Miha Zajc geliyor.
İki yıldız da Sarı-Lacivertliler'de formayı unutmuş durumda…
Jesus'un göreve başlamasıyla birlikte Serdar Dursun adeta formaya hasret kaldı.
AYRILIĞI DÜŞÜNÜYORLAR
Bu sezon sadece 4 Süper Lig maçında 148 dakika görev alan tecrübeli santrafor, şans bulduğu dakikalarda 2 asiste imza attı.
Yeteri kadar forma şansı bulamayan 30 yaşındaki golcü takımdan ayrılmaya karar verdi.
Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc da takımdan ayrılmayı düşünen isimlerden...
Adana Demirspor ile oynanan lig maçında fileleri havalandıran ve sonrasında kesik yiyen tecrübeli orta saha Beşiktaş derbisinde ise kadroya alınmadı.
İki yıldız oyuncu geçen sezon Fenerbahçe'nin en skorer isimleriydi.
Serdar Dursun, Süper Lig'de 15 golle takımının en golcü ismi olurken onu 9 golle Miha Zajc takip etti.
Serdar Dursun 19, Zajc ise 11 gole katkıda bulundu.
MENAJERLERİNE TALİMAT VERDİLER
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin iki yıldızının Ocak ayında takımdan ayrılmak için menajerlerine talimat verdiği öğrenildi.
Serdar Dursun'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
Zajc'ın sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor.