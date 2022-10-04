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FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da iki yıldızın üstü çizildi! Menajerlerine talimat...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de kadro derinliği açısından bazı futbolcular süre bulmakta zorlanıyor. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezonun iki yıldızında flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Jorge Jesus'un iki futbolcunun üstünü çizdiği belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 18:44
FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da iki yıldızın üstü çizildi! Menajerlerine talimat...

Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen teknik direktör Jorge Jesus, yönetimle birlikte önemli transfer hamleleri yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da iki yıldızın üstü çizildi! Menajerlerine talimat...

Daha önce çalıştığı birçok ismi Fenerbahçe'ye kazandıran Portekizli teknik adam bazı isimlerin de üstünü çizmiş oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da iki yıldızın üstü çizildi! Menajerlerine talimat...

SERDAR DURSUN VE MİHA ZAJC'IN ÜSTÜ ÇİZİLDİ!

Bu isimlerin başında ise Serdar Dursun ve Miha Zajc geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da iki yıldızın üstü çizildi! Menajerlerine talimat...

İki yıldız da Sarı-Lacivertliler'de formayı unutmuş durumda…

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da iki yıldızın üstü çizildi! Menajerlerine talimat...

Jesus'un göreve başlamasıyla birlikte Serdar Dursun adeta formaya hasret kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da iki yıldızın üstü çizildi! Menajerlerine talimat...

AYRILIĞI DÜŞÜNÜYORLAR

Bu sezon sadece 4 Süper Lig maçında 148 dakika görev alan tecrübeli santrafor, şans bulduğu dakikalarda 2 asiste imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da iki yıldızın üstü çizildi! Menajerlerine talimat...

Yeteri kadar forma şansı bulamayan 30 yaşındaki golcü takımdan ayrılmaya karar verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da iki yıldızın üstü çizildi! Menajerlerine talimat...

Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc da takımdan ayrılmayı düşünen isimlerden...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da iki yıldızın üstü çizildi! Menajerlerine talimat...

Adana Demirspor ile oynanan lig maçında fileleri havalandıran ve sonrasında kesik yiyen tecrübeli orta saha Beşiktaş derbisinde ise kadroya alınmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da iki yıldızın üstü çizildi! Menajerlerine talimat...

MENAJERLERİNE TALİMAT VERDİLER

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin iki yıldızının Ocak ayında takımdan ayrılmak için menajerlerine talimat verdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da iki yıldızın üstü çizildi! Menajerlerine talimat...

Serdar Dursun'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da iki yıldızın üstü çizildi! Menajerlerine talimat...

Zajc'ın sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor.

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