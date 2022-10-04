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FENERBAHÇE HABERİ: Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Transferde istediği oyuncuları alamadı"

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer döneminde en çok uğraş verilen bölge santrfor takviyesi olmuştu. Golcü takviyesi için uzun süre temaslarda bulunan sarı-lacivertliler, Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Milliyet gazetesi yazarı Şansal Büyüka, Fenerbahçe'yi değerlendirdiği yazısında Jorge Jesus'un ön alan hattına istediği transferleri yapamadığını ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 09:22
FENERBAHÇE HABERİ: Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Transferde istediği oyuncuları alamadı"

Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe, birçok mevkiye yaptığı takviyeyle kadrosunu güçlendirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Transferde istediği oyuncuları alamadı"

Sarı-lacivertlilerde en uzun süren operasyon santrfor transferi oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Transferde istediği oyuncuları alamadı"

Uzun süre yapılan görüşmelerin ardından bonservisi Chelsea'de olan Michy Batshuayi kadroya katıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Transferde istediği oyuncuları alamadı"

Böylece Kanarya'da hücum hattı, Enner Valencia, Joao Pedro, Joshua King, Serdar Aziz ve Michy Batshuayi şeklinde oluştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Transferde istediği oyuncuları alamadı"

Milliyet gazetesi yazarı Şansal Büyüka, Fenerbahçe'yi değerlendirdiği yazısında Jorge Jesus'un ön alan hattına istediği transferleri yapamadığını ifade etti.

İşte o yazı...

FENERBAHÇE HABERİ: Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Transferde istediği oyuncuları alamadı"

40 bini aşkın çılgın Beşiktaş taraftarı önünde Fenerbahçe'nin rahat oynaması, Jesus'un takıma verdiği özgüvenin eseriydi.

FENERBAHÇE HABERİ: Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Transferde istediği oyuncuları alamadı"

Jesus'un elinde yüksek kalite bir golcü olsa, şampiyonluk yarışında "Banko Fenerbahçe" derdim.

FENERBAHÇE HABERİ: Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Transferde istediği oyuncuları alamadı"

Fenerbahçe'de golcü olarak Valencia var, İtalya Ligi'nden gelmiş Pedro var, Joshua King var, son transfer Batshuayi var, kenara mahkum olan Serdar Dursun var.

FENERBAHÇE HABERİ: Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Transferde istediği oyuncuları alamadı"

Hücumda kelimenin tam anlamıyla "beşi bir yerde"... Ama bu beş golcüden; toplasanız, yüksek kalitede, verimi çok iyi, sonucu ve oyunu değiştirecek, kalitesi tartışılmaz bir golcü yok.

FENERBAHÇE HABERİ: Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Transferde istediği oyuncuları alamadı"

Açık konuşalım: Jorge Jesus'a yazık oluyor. Böyle bir hoca; takımını, bu kadar kısa sürede yaratıyorsun, ama elinde bu takımın oyununu taçlandıracak, gollere taşıyacak çok iyi bir golcün yok.

FENERBAHÇE HABERİ: Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Transferde istediği oyuncuları alamadı"

Bakmayın Jorge Jesus'un arada sırada "Bu golcüler bana yeter" dediğine... Kimleri istediğini ve alamadığını biliyoruz.

FENERBAHÇE HABERİ: Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Transferde istediği oyuncuları alamadı"

Buna rağmen; ligin en özgüvenli takımı Fenerbahçe...

FENERBAHÇE HABERİ: Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Transferde istediği oyuncuları alamadı"

Savunmada sağlam, orta alanı özellikle Arao ve Crespo ile acımasız...

FENERBAHÇE HABERİ: Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Transferde istediği oyuncuları alamadı"

Arkada İsmail Yüksek, Mert Hakan, Zajc bekliyor. Çabuk oynuyorlar, önde basıyorlar, açıkçası keyif veriyorlar.

FENERBAHÇE HABERİ: Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Transferde istediği oyuncuları alamadı"

Beşiktaş maçında, 40 bini aşkın çılgın bir taraftar topluluğun önünde bu kadar rahat oynamaları, Jesus'un takıma verdiği özgüvenin sonucuydu.

FENERBAHÇE HABERİ: Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Transferde istediği oyuncuları alamadı"

Böyle rahat oynadıkları maçı, ancak "yarım pozisyon"a girerek tamamladılar.

FENERBAHÇE HABERİ: Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Transferde istediği oyuncuları alamadı"

Jorge Jesus'un elinde yüksek kalite bir golcü olsa, ben de çoğu futbol yorumcusu gibi şampiyonluk yarışında "Banko F.Bahçe" derdim.

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